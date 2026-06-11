Японская корпорация Asics объявила о решении выделить бренд Onitsuka Tiger в самостоятельную компанию OT Group Corp. Соответствующее решение одобрил совет директоров, процесс реорганизации завершится 1 января 2027 года. Об этом сообщает WWD.

Новую структуру возглавит Рёдзи Сёда, который в настоящий момент является главой Onitsuka Tiger. Штаб-квартира OT Group разместится в Токио. Asics продолжит управлять текущим президентом и главным операционным директором Мицуюки Томинагой и останется в Кобе. В компании заявили, что выделение позволит ускорить принятие решений и укрепить позиции бренда на мировом рынке.

Решение связано с резким ростом популярности Onitsuka Tiger. В первом квартале 2026 года чистые продажи бренда выросли на 33,8% — до 37,8 млрд иен (примерно 240 млн долларов). По итогам 2025 года продажи подскочили на 43%, достигнув 136,5 млрд иен (около 850 млн долларов). Рост связан с высоким спросом в Европе, увеличением потока туристов в Японию и ослаблением иены. Рентабельность бизнеса Onitsuka Tiger составила почти 38% — самый высокий показатель среди пяти ключевых категорий Asics.

Генеральный директор OT Group Рёдзи Сёда заявил, что в перспективе бренд рассчитывает достичь годового оборота в 200 млрд иен (около 1,3 млрд долларов). Выделение не предполагает проведение IPO. В управлении бизнесом планируется активнее использовать искусственный интеллект для анализа данных и автоматизации рутинных процессов.

Параллельно с реорганизацией Onitsuka Tiger готовится к возвращению на американский рынок. В феврале 2027 года откроется магазин в Лос-Анджелесе. Ранее, в 2023 году, бренд закрыл свои розничные точки в Северной Америке для повышения рентабельности. Также анонсированы открытия магазинов в Шанхае, Милане и Сеуле.

Onitsuka Tiger был основан в 1949 году Кихатиро Оницукой. В 2003 году бренд получил мировую известность благодаря фильму Квентина Тарантино «Убить Билла»: героиня Умы Турман появилась на экране в желтых кроссовках с черными полосками. Сейчас Onitsuka Tiger позиционируется как люксовый лайфстайл-бренд и сотрудничает с Versace, Patou и другими модными домами.

Генеральный директор Asics Ясухито Хирота назвал выделение бренда шагом, направленным на ускорение роста Onitsuka Tiger и повышение стоимости всей группы. Акции Asics после объявления выросли на 2,7%, тогда как более широкий индекс TOPIX снизился на 0,7%. С начала 2026 года акции компании выросли примерно на 17%.