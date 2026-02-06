Versace объявил о назначении Питера Мюлье креативным директором бренда. Он вступит в должность 1 июля 2026 года, сменив Дарио Витале. После ухода Донателлы Версаче в 2025 году дом оказался в переходном периоде. Короткий срок работы Витале стал частью более широкой перестройки бренда уже в составе Prada Group. Назначение Мюлье выглядит как попытка зафиксировать новый курс — более стратегический и выверенный. Fashion-обозреватель Павлос Позидис рассказал об опыте Мюлье и порассуждал о том, какое направление может задать бренду новый креативный директор.

Питер Мюлье родился в Бельгии в 1979 году и пришел в моду не через классическую дизайнерскую школу, а через архитектуру: он учился в Брюсселе, в Институте Святого Луки, где получил архитектурное образование. Именно там сформировалось его внимание к конструкции и пространству: к тому, как линия работает с телом, как объем держится без лишнего декора. Позже это мышление станет его главным инструментом: одежда Мюлье почти всегда выстроена, как здание с четким каркасом и внутренней логикой.

В начале 2000-х в Антверпене он познакомился с Рафом Симонсом — одним из самых влиятельных бельгийских дизайнеров своего поколения. Симонс уже тогда был фигурой культовой: интеллектуальный минимализм, работа с молодежной культурой, строгий крой и почти архитектурная чистота формы. Мюлье присоединился к его команде в 2002 году. Это не была случайная стажировка: Симонс искал человека, который сможет структурировать идеи и перевести концепцию в точную форму. В Мюлье он увидел именно это качество. С этого момента их профессиональные траектории почти не разделялись. Мюлье работал с Симонсом в Jil Sander (2009—2011), Dior (2012—2018), Calvin Klein (2018—2020).

В Dior, где Симонс возглавил дом в 2012 году, Мюлье стал его ближайшим соратником, курируя разработку коллекций и контролируя процесс внутри студии. В Calvin Klein он занял позицию креативного директора и фактически управлял повседневной работой команды. В индустрии его давно называют не просто правой рукой, а полноценным соавтором: многие коллекции Симонса 2010-х создавались при его непосредственном участии. Эти годы стали для Мюлье школой не только эстетики, но и системной работы внутри крупных домов, где креативные идеи всегда сталкиваются с жесткими правилами бизнеса.

Когда в 2021 году Мюлье возглавил Alaïa, это стало его первым крупным самостоятельным назначением. Дом с мощным наследием Аззедина Алайя требовал баланса: любое резкое движение могло разрушить хрупкий баланс между традиционной эстетикой бренда и современным подходом. Мюлье выбрал стратегию уважительного продолжения. Он усилил скульптурность силуэта, сохранил чувственность, но очистил язык бренда от излишних деталей. Его Alaïa не стремился к шуму, но постепенно вернул бренду актуальность и внимание индустрии.

Именно опыт работы с сильным наследием и умение не ломать код дома сделало его логичным кандидатом для Versace. Дом, построенный на яркости, сексуальности и узнаваемом гламуре, получает дизайнера другого темперамента. Контраст очевиден, но в этом контрасте и заключается главный интерес. Если Alaïa Мюлье удалось переосмыслить без разрушения, то Versace станет проверкой того, способен ли архитектор работать с самой «громкой» итальянской эстетикой.

Назначение Мюлье — это не просто новая глава бренда. Это отражение более широкого процесса в индустрии, где креативный директор перестает быть рок-звездой и становится стратегом, способным удерживать баланс между наследием и будущим.