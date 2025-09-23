Усталость, выпадение волос и плохое самочувствие часто списывают на нехватку витаминов, что заставляет многих начинать их прием без консультации врача. Однако такой подход может усугубить ситуацию. О том, какие анализы необходимы для безопасного восполнения дефицита, RTVI рассказала Елена Женина.
Прием витаминов без необходимости может быть не просто бесполезен, но и вреден. Сдавать анализы перед приемом настоятельно рекомендуется для жирорастворимых витаминов и некоторых других критически важных веществ.
1. Витамины, которые обязательно нужно проверять
Эти витамины накапливаются в организме (в основном в печени и жировой ткани), и их передозировка может быть токсичной.
Витамин D (25-OH D3)
-
Почему обязательно: Гипервитаминоз D приводит к тяжелым последствиям: повышению уровня кальция в крови (гиперкальциемия), что вызывает поражение почек, сердца, сосудов, боль в костях и мышцах.
-
Кому стоит сдать: Практически всем, кто живет в регионах с низким уровнем инсоляции (большая часть России), перед началом приема доз выше 2000—4000 МЕ в сутки.
Витамин А (ретинол)
-
Почему обязательно: Передозировка особенно опасна для беременных (вызывает пороки развития плода) и может привести к повреждению печени, повышенному внутричерепному давлению, выпадению волос и ломкости костей.
-
Кому стоит сдать: Тем, кто планирует принимать его в лечебных дозах (более 10 000 МЕ в сутки для взрослых), при проблемах с кожей (акне, псориаз), где часто назначают высокие дозы.
Витамин Е (токоферол)
-
Почему важно: Хотя токсичность встречается реже, чем у витаминов A и D, высокие дозы могут разжижать кровь (повышать риск кровотечений) и, по некоторым данным, вредить сердечно-сосудистой системе при длительном бесконтрольном приеме.
-
Кому стоит сдать: Перед длительным приемом высоких доз.
2. Витамины, которые желательно проверять
Эти витамины водорастворимы и их избыток обычно выводится с мочой, но их дефицит или избыток может серьезно влиять на здоровье.
Витамин B9 (Фолиевая кислота)
-
Почему важно: Дефицит опасен, особенно для беременных. Но и повышенный уровень может маскировать дефицит витамина B12, что ведет к необратимым повреждениям нервной системы. Анализ на B9 и B12 часто сдают вместе.
-
Кому стоит сдать: Планирующим беременность, беременным, людям с анемией, веганам.
Витамин B12 (Кобаламин)
-
Почему важно: Его дефицит вызывает тяжелую анемию и неврологические нарушения. Избыток же (хотя и редкий) может иметь неясные последствия. Анализ точен и помогает назначить адекватную дозу, особенно при инъекционном введении.
-
Кому стоит сдать: Веганам и вегетарианцам, людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, болезнь Крона), перенесшим операции на желудке, пожилым людям, при симптомах анемии или неврологических проблемах (онемение, покалывание в конечностях).
3. Микроэлементы, которые тоже важно проверять
Часто под «витаминами» подразумевают и минералы. Их уровень тоже критически важно знать.
Железо и Ферритин (белок, запасающий железо)
-
Почему обязательно: Дефицит приводит к анемии, а избыток железа (гемохроматоз) — крайне опасное состояние, которое повреждает печень, сердце, суставы и другие органы. Принимать железо «на всякий случай» категорически нельзя.
-
Что сдавать: Не просто «железо в крови», а комплекс анализов: ферритин, сывороточное железо, ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки). Ферритин — самый важный маркер запасов железа.
Магний
-
Почему желательно: Дефицит очень распространен. Но симптомы неспецифичны (усталость, судороги, бессонница). Анализ поможет подтвердить необходимость приема. Избыток (гипермагниемия) возможен при почечной недостаточности и опасен для сердца.
-
Что сдавать: Магний в эритроцитах — более точный показатель, чем магний в сыворотке крови.
Цинк и Медь
-
Почему важно: Эти два элемента конкурируют за всасывание в кишечнике. Прием одного может вызвать дефицит другого. Избыток цинка приводит к дефициту меди и наоборот.
-
Кому стоит сдать: При планировании длительного приема одного из этих элементов.
Общие рекомендации
-
Не назначайте себе витамины сами. Особенно это касается высоких доз жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) и железа.
-
Обратитесь к врачу. Терапевт или нутрициолог сможет оценить ваши симптомы, образ жизни и диету и назначить именно те анализы, которые нужны.
-
Сдавайте анализы целенаправленно. Не нужно проверять «все витамины сразу». Это дорого и неинформативно. Специалист назначит то, что действительно необходимо по вашим жалобам.
-
Помните про основные показатели. Иногда причина усталости — не дефицит витаминов, а, например, проблема с щитовидной железой или низкий гемоглобин. Диагностика начинается с общего и биохимического анализа крови.
Обязательно сдавайте анализы перед приемом витамина D, A, железа. Крайне желательно — перед приемом витаминов B9 и B12, а также цинка и магния в лечебных дозах. Всегда консультируйтесь со специалистом.
