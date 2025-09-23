Усталость, выпадение волос и плохое самочувствие часто списывают на нехватку витаминов, что заставляет многих начинать их прием без консультации врача. Однако такой подход может усугубить ситуацию. О том, какие анализы необходимы для безопасного восполнения дефицита, RTVI рассказала Елена Женина.

Прием витаминов без необходимости может быть не просто бесполезен, но и вреден. Сдавать анализы перед приемом настоятельно рекомендуется для жирорастворимых витаминов и некоторых других критически важных веществ.

1. Витамины, которые обязательно нужно проверять

Эти витамины накапливаются в организме (в основном в печени и жировой ткани), и их передозировка может быть токсичной.

Витамин D (25-OH D3)

Почему обязательно: Гипервитаминоз D приводит к тяжелым последствиям: повышению уровня кальция в крови (гиперкальциемия), что вызывает поражение почек, сердца, сосудов, боль в костях и мышцах.

Кому стоит сдать: Практически всем, кто живет в регионах с низким уровнем инсоляции (большая часть России), перед началом приема доз выше 2000—4000 МЕ в сутки.

Витамин А (ретинол)

Почему обязательно: Передозировка особенно опасна для беременных (вызывает пороки развития плода) и может привести к повреждению печени, повышенному внутричерепному давлению, выпадению волос и ломкости костей.

Кому стоит сдать: Тем, кто планирует принимать его в лечебных дозах (более 10 000 МЕ в сутки для взрослых), при проблемах с кожей (акне, псориаз), где часто назначают высокие дозы.

Витамин Е (токоферол)

Почему важно: Хотя токсичность встречается реже, чем у витаминов A и D, высокие дозы могут разжижать кровь (повышать риск кровотечений) и, по некоторым данным, вредить сердечно-сосудистой системе при длительном бесконтрольном приеме.

Кому стоит сдать: Перед длительным приемом высоких доз.

2. Витамины, которые желательно проверять

Эти витамины водорастворимы и их избыток обычно выводится с мочой, но их дефицит или избыток может серьезно влиять на здоровье.

Витамин B9 (Фолиевая кислота)

Почему важно: Дефицит опасен, особенно для беременных. Но и повышенный уровень может маскировать дефицит витамина B12, что ведет к необратимым повреждениям нервной системы. Анализ на B9 и B12 часто сдают вместе.

Кому стоит сдать: Планирующим беременность, беременным, людям с анемией, веганам.

Витамин B12 (Кобаламин)

Почему важно: Его дефицит вызывает тяжелую анемию и неврологические нарушения. Избыток же (хотя и редкий) может иметь неясные последствия. Анализ точен и помогает назначить адекватную дозу, особенно при инъекционном введении.

Кому стоит сдать: Веганам и вегетарианцам, людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, болезнь Крона), перенесшим операции на желудке, пожилым людям, при симптомах анемии или неврологических проблемах (онемение, покалывание в конечностях).

3. Микроэлементы, которые тоже важно проверять

Часто под «витаминами» подразумевают и минералы. Их уровень тоже критически важно знать.

Железо и Ферритин (белок, запасающий железо)

Почему обязательно: Дефицит приводит к анемии, а избыток железа (гемохроматоз) — крайне опасное состояние, которое повреждает печень, сердце, суставы и другие органы. Принимать железо «на всякий случай» категорически нельзя.

Что сдавать: Не просто «железо в крови», а комплекс анализов: ферритин, сывороточное железо, ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки). Ферритин — самый важный маркер запасов железа.

Магний

Почему желательно: Дефицит очень распространен. Но симптомы неспецифичны (усталость, судороги, бессонница). Анализ поможет подтвердить необходимость приема. Избыток (гипермагниемия) возможен при почечной недостаточности и опасен для сердца.

Что сдавать: Магний в эритроцитах — более точный показатель, чем магний в сыворотке крови.

Цинк и Медь

Почему важно: Эти два элемента конкурируют за всасывание в кишечнике. Прием одного может вызвать дефицит другого. Избыток цинка приводит к дефициту меди и наоборот.

Кому стоит сдать: При планировании длительного приема одного из этих элементов.

Общие рекомендации

Не назначайте себе витамины сами. Особенно это касается высоких доз жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) и железа. Обратитесь к врачу. Терапевт или нутрициолог сможет оценить ваши симптомы, образ жизни и диету и назначить именно те анализы, которые нужны. Сдавайте анализы целенаправленно. Не нужно проверять «все витамины сразу». Это дорого и неинформативно. Специалист назначит то, что действительно необходимо по вашим жалобам. Помните про основные показатели. Иногда причина усталости — не дефицит витаминов, а, например, проблема с щитовидной железой или низкий гемоглобин. Диагностика начинается с общего и биохимического анализа крови.

Обязательно сдавайте анализы перед приемом витамина D, A, железа. Крайне желательно — перед приемом витаминов B9 и B12, а также цинка и магния в лечебных дозах. Всегда консультируйтесь со специалистом.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции