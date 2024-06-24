Интерактивная выставка, шоу на воде, французские премьеры, круглый стол про безопасные знакомства в сети, летний фестиваль фотографии и сибирская ярмарка современного искусства. Куда пойти на неделе с 24 по 30 июня, — в материале RTVI.

«Искусство.Культура.Спорт»

В новом пространстве «Спорт-холл» на Воробьевых горах продолжается интерактивная выставка «Искусство.Культура.Спорт». Проект посвящен теме взаимосвязи искусства и спорта в контексте современной культуры. В экспозиции представлены работы, созданные в разных техниках: графика, фотография, текстиль, живопись, граффити, настенная роспись.

В своих работах авторы исследуют субкультуру, образованную вокруг спорта, рассматривают ритуалы и сообщества, показывая, как увлечение спортом становится способом идентификации себя и единомышленников. Публичная программа включает артист-токи, лекции, перформансы и воркшопы с участием современных уличных художников.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето в «Москвариуме» проходит шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка является современной интерпретацией произведения Уильяма Шекспира «Буря». Режиссер мюзикла — Юрий Квятковский. В шоу принимают участие воздушные гимнасты, акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал композитор-неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“ мы можем передать этот сказочный мир более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — рассказал генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

«Санаторий»

В Центре «Зотов» пройдут специальные показы в рамках кинопроекта «Санаторий». 26 июня покажут «Там, где танцуют стерхи» — фильм на языке Саха с русскими субтитрами. В центре сюжета — мальчик Ваня, который пытается сделать невозможное, чтобы увидеть маму и обрести гармонию. После показа будет обсуждение с режиссером Михаилом Лукачевским и продюсером Валерией Моторуевой.

28 июня состоится показ «Объясни мне, любовь» (Ingeborg Bachmann — Reise in die Wüste). Фильм режиссера Маргарете фон Тротта рассказывает о скандальном романе знаменитой писательницы Ингеборг Бахман с драматургом Максом Фришем. После просмотра пройдет обсуждение с исследовательницей визуальной культуры Валерией Косяковой.

29 июня покажут «Только течет река» (He bian de cuo wu) — нуарный детектив трехкратного участника конкурса кинофестиваля в Каннах Вэя Шуцзюня. Фильм представит автор телеграм-канала про азиатскую поп-культуру Яна Сорокина.

«Безопасные знакомства в сети: недушная инструкция по применению»

27 июня в Первой образцовой типографии пройдет круглый стол «Безопасные знакомства в сети: недушная инструкция по применению», на котором вместе со специалистами из сферы медиа разберут все тенденции и тонкости знакомств в сети. Гости события узнают, как работают алгоритмы приложений для знакомств и почему иногда кажется, что выбор безграничен. Также каждому будет предоставлен чек-лист вопросов, которые стоит задать на свидании, чтобы безопасно выбрать партнера для личной встречи.

«Скрытая перспектива»

Этим летом Еврейский музей и центр толерантности открывает летний фестиваль фотографии «Скрытая перспектива». В рамках проекта с 28 июня пройдет выставка «Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы» из коллекции Галереи Люмьер.

Экспозиция посвящена периоду становления советского фотоискусства начала ХХ века и его смелым экспериментам. Выставка состоит и шести монографических разделов, раскрывающих творчество каждого фотографа посредством серий и фотоочерков. Проект объединяет классиков советского фотоискусства: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского.

Alius

27 июня в галерее фиджитал-искусства VS Gallery откроется персональная выставка Юлии Низамутдиновой Alius (лат. «иные»). Главной темой экспозиции станет приручение демонов методом «месмеризации» — так автор обозначает придание объектам гипнотических свойств за счет комбинации визуальных и технических приемов. Сценография выставки разделена на две части: черную и красную.

SCAN FAIR

28 июня в Красноярске на территории креативного кластера «Квадрат» откроется первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR. Проект создан красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. Свои стенды на ярмарке представит 41 участник — от Улан-Удэ и Тюмени до Томска и Благовещенска.

«Французские премьеры»

В Москве продолжается кинофестиваль «Французские премьеры», в рамках которого в киноцентре «Октябрь» показывают французские киноновинки. 28 июня будет представлен фильм «Развеселые каникулы» — приключенческая комедия про путешествие семьи Хендриксов к Атлантическому побережью. В дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония.