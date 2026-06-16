28 мая 2026 года в российский прокат вышел биографический фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа с Джаафаром Джексоном в главной роли. В первый уикенд картина заняла первое место в российском прокате, собрав 105 млн рублей. К середине июня ее мировые сборы приближаются к 1 млрд долларов. На фоне этого интереса издательский проект «Кладезь. Музыка» заявил о резком росте продаж двух изданий, посвященных артисту.

Книга «Майкл Джексон. Биография в комиксах» (автор — Сека) за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май. Рост составил 246%. Это графический роман, в котором более 20 художников со всего мира рассказывают путь певца от первых шагов в составе The Jackson 5 до мирового признания.

Книга «В студии с Майклом Джексоном» (автор — Брюс Свиден, пятикратный лауреат «Грэмми», близкий друг и коллега Джексона) за первые 15 дней июня показала рост продаж в 2,7 раза — на 166% по сравнению с маем. Это мемуары звукоинженера, лично работавшего над альбомами Off The Wall, Thriller и Bad. Свиден делится воспоминаниями о создании записей, которые изменили музыкальную индустрию.

Кроме того, «Кладезь. Музыка» зафиксировала кратное увеличение добавлений этих книг в корзину на маркетплейсах. По книге «Майкл Джексон. Биография в комиксах» среднее количество добавлений в корзину за первые 15 дней июня на Wildberries выросло в 7,7 раза (рост 668%), на Ozon — в 3,4 раза (рост 237%). По книге «В студии с Майклом Джексоном» этот показатель на Wildberries вырос в 4 раза (рост 303%), на Ozon — в 2,8 раза (рост 175%). Добавление товара в корзину — прямой сигнал высокого потребительского интереса и намерения совершить покупку.

Мария Шебаршова, шеф-редактор издательского проекта «Кладезь. Музыка», отметила: «Возросший интерес к Майклу Джексону в России — отличный пример того, как фильм и книга поддерживают друг друга на рынке контента. Когда зритель выходит из кинотеатра и еще продолжает переживать эмоции от просмотра, он жаждет продлить знакомство с персонажем, узнать его лучше. Книга же предлагает именно то, что не может вместить экран за два часа, — закулисные истории, малоизвестные факты и необычные подробности. Кино зажигает первый интерес, книга позволяет его продлить и познакомиться ближе. Две и без того крепкие индустрии взаимно усиливают друг друга».