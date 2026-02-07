Ко Дню зимних видов спорта, который отмечается 7 февраля, аналитики платформы Дзен изучили, как россияне следят за спортивными событиями и какие дисциплины выбирают для личных тренировок. Результаты опроса показали, что спортивные предпочтения в медиа и в реальной жизни часто не совпадают.

Согласно исследованию, наибольший интерес в новостной ленте у россиян вызывает хоккей — о нем следят 43% опрошенных. Второе и третье места по популярности в медиа занимают прыжки с трамплина (27%) и биатлон (26%). Также в топ-5 вошли бобслей (24%) и лыжные гонки (22%).

Однако для собственных занятий жители России чаще выбирают более доступные виды спорта. Лидером здесь стало катание на лыжах, которое практикует 30% респондентов. Хоккеем как хобби увлекается 21% опрошенных, а сноубордингом — 11%. При этом 38% участников опроса признались, что вообще не занимаются зимними видами спорта.

Исследование также выявило слабую связь между личным опытом и интересом к спортивным новостям. Около трети россиян (31%) отметили, что собственная практика почти не влияет на выбор контента, а 30% вовсе не видят такой взаимосвязи. Лишь 18% респондентов признались, что занятия спортом усиливают их интерес к соответствующим новостям.

Главным драйвером внимания к зимним дисциплинам остаются крупные международные соревнования — такой вариант выбрали 42% участников опроса. Также интерес подогревают национальные чемпионаты (22%) и выступления известных спортсменов (21%). Каждый пятый (20%) читает спортивные новости без особого повода.

Чаще всего пользователи уделяют таким материалам от 5 до 10 минут за раз (34%), а 24% готовы посвятить им от 10 до 20 минут. Наиболее востребованными форматами стали короткие заметки (32%) и видео (32%), тогда развернутую аналитику предпочитают 21% аудитории. Большинство опрошенных (46%) признались, что спортивные новости редко мотивируют их к личным тренировкам. В то же время почти треть респондентов (29%) отметили, что такие материалы все же побуждают их заниматься спортом чаще или начать тренировки.