Премьера нового сериала «Рыцарь Семи Королевств», основанного на вселенной «Игры престолов», показала впечатляющие результаты. Об этом сообщает Variety. За первые три дня после релиза сериал собрал 6,7 миллиона зрителей на всех платформах HBO, включая Max. Как сообщает канал, этот результат делает премьеру одним из трех самых успешных запусков сериала за всю историю стримингового сервиса HBO Max.

Для сравнения, премьера второго сезона отмеченного «Эмми» медицинского драматического сериала «Питт», состоявшаяся в январе, привлекла 5,4 миллиона зрителей за тот же период. Четвертый сезон драмы «Индастри» собрал 800 тысяч зрителей за три дня.

«Рыцарь Семи Королевств» уже получил официальный заказ на производство второго сезона на канале HBO. Этот проект является одним из двух приквелов «Игры престолов», находящихся в производстве у телеканала, наряду с сериалом «Дом Дракона». Третий сезон последнего, как ожидается, выйдет позже в этом году.

Основой для сюжета сериала послужила серия повестей Джорджа Р. Р. Мартина «Повесть о Рыцаре и Оруженосце». Роль рыцаря Дункана Высокого исполняет Питер Клаффи, а его оруженосца Эгга — Декстер Сол Анселл. В актерский состав также входят Дэниел Ингс, Берти Карвел, Дэнни Уэбб, Сэм Спрюэлл, Шон Томас, Финн Беннетт, Эдвард Эшли, Танзин Кроуфорд, Генри Эштон, Юссеф Керкур, Том Воган-Лолор и Дэниел Монкс.

Сам Джордж Р. Р. Мартин выступил соавтором сериала вместе с Айрой Паркер. Оба являются исполнительными продюсерами проекта, при этом Паркер также выполняет обязанности шоураннера. Исполнительными продюсерами также числятся Сара Брэдшоу, Оуэн Харрис, Райан Кондал и Винс Джерардис. Режиссерами первого сезона, состоящего из шести эпизодов, выступили Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.