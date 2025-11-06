Saint Laurent назван самым востребованным брендом третьего квартала 2025 года. Соответствующий список из 20 самых «горячих» брендов подготовила платформа Lyst.

По данным отчета, устойчивый спрос на ключевые модели обуви и аксессуаров, такие как лоферы, мини-сумки и сапоги, продолжает оставаться главным драйвером роста популярности бренда Saint Laurent, входящего в холдинг Kering. Немаловажную роль в укреплении позиций модного дома сыграл и его недавний показ коллекции весна-лето 2026, который посетили такие знаковые персоны, как Хейли Бибер, Зои Кравиц, Charli XCX и BLACKPINK. Их присутствие на первом ряду мгновенно стало вирусным поводом для обсуждений в социальных сетях.

Вторую позицию занял прошлый лидер, бренд Miu Miu. На третье место впервые поднялся бренд масс-маркета COS.

Значительным событием квартала стало попадание бренда SKIMS Ким Кардашьян на 15-ю строчку рейтинга. Бренд смог обойти таких участников списка, как Balenciaga, Jacquemus, Alaia и Valentino.

В отдельном рейтинге самых виральных вещей сезона первую позицию сохранили вьетнамки бренда The Row, вторую — лоферы Le Loafer от Saint Laurent, а третью — кашемировый свитер COS, также в списке оказались кроссовки Nike Shox TL и мягкая сумка Coach Empire Carryall 48.