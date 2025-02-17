Организаторы Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» сообщают о промежуточных итогах заявочной кампании пятого сезона. На текущий момент зарегистрированы проекты, охватывающие около ста спортивных направлений.

По результатам анализа заявок, лидером по количеству представленных проектов является бег — 68 заявок. Футбол занимает второе место с 60 заявками.

Отмечен рост проектов, связанных с развитием фиджитал-направления в спорте. В качестве примера приводится проект «Я Атлет», направленный на создание сервиса для обмена данными о тренировках.

Конкурс также выявил проекты, ориентированные на развитие узкоспециализированных видов спорта, таких как флорбол и сапбординг. Проект «SUP-прогулки» представляет собой онлайн-платформу для поиска и организации сап-мероприятий.

Организаторы конкурса подчеркивают, что популярность вида спорта не является определяющим фактором при оценке проектов. Ключевыми критериями являются способность привлекать новых участников и популяризировать занятия спортом. Прием заявок на конкурс продолжается до середины марта.