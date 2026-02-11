В галерее Sistema до 8 марта идет выставка Сергея Бугаева-Африки «РЕБУС». Художник, чье имя неразрывно связано с ленинградским андеграундом 1980-х и легендарными «Новыми художниками», впервые за долгое время представляет столь масштабный проект в Москве. Экспозиция объединяет работы разных лет — от ранних экспериментов 1990-х до монументальных полотен последних лет, включая «КвРебус» и «Четверичный неразгаданный ребус».

Детское увлечение головоломками переросло у Африки в последовательный художественный метод. В центре его исследования — распад советской символической системы, которую автор называет «великой афазией». Когда общий язык утрачен, а прежние знаки перестают работать, ребус становится не игрой, а формой высказывания. Художник не изобретает новые шифры — он работает с обломками уже расшифрованного мира.

Материалы здесь — медь, кислота, свет. Медная пластина выступает моделью памяти: она темнеет, покрывается патиной, вбирает отражения зрителей. Кислота размывает четкие контуры, оставляя след, похожий на эрозию смысла. Ребусы Африки невозможно разгадать до конца — их можно только рассматривать, возвращаясь к ним снова.

Выставка в Sistema не о поиске правильных ответов. Она о всматривании в хаос как в плодородную среду. О том, как из фрагментов распавшегося кода рождается новая, более сложная поэтика. Вглядываясь в мерцающие медные плоскости, зритель неизбежно оказывается внутри этого процесса — не как наблюдатель, а как соавтор, чья оптика становится завершающим слоем работы.