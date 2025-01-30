На горном курорте «Роза Хутор» начался десятый по счету фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП, который проходит под слоганом «Вместе на высоте» с 25 января по 2 февраля 2025 года.

Спортивные активности

Бесплатная Академия спорта — обучение горнолыжному спорту и сноуборду с профессиональными инструкторами;

Специально подготовленная трасса для слалома, открытая для всех участников фестиваля;

Официальные соревнования для профессиональных спортсменов и опытных любителей горнолыжного спорта пройдут 31 января;

Сноупарк — зона для фристайла с трамплинами и другими фигурами, который доступен для катания и наблюдения за профессионалами;

Массовый спуск на рассвете с горячими напитками и круассанами;

Родельбаны — сани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час по маршруту с тремя кольцами-виражами.

Развлечения

Апре-ски вечеринки;

Live-выступления автора «Шоколадки» Ксении Минаевой, Ромы TMNV, диджеев DJ Cherocky, Lavblast, Barbara, музыкантов Propaganda Machine, AkStar, Turbosh и многих других;

Турниры по пинг-понгу от Ping Tablet, квизы от Ruda event, настолки от Hobby games, воркшопы со школой креатива mads и интерактивы в коллаборации с известными коммьюнити;

Music Hub — живые выступления, интерактивные сессии с музыкантами и стендап-комиками;

Встречи Random Coffee Talk, пре-пати и музыкальные мероприятия в Surf Coffee.