Президент США Дональд Трамп резко осудил выступление пуэрто-риканского исполнителя Bad Bunny во время перерыва матча Супербоул, назвав его «одним из худших» и «пощечиной» Америке. Критика прозвучала в социальной сети Truth Social на следующий день после шоу, которое транслировалось на сотни миллионов зрителей.

В своем посте Трамп заявил, что выступление «не имеет смысла» и является «оскорблением для величия Америки». Он отметил, что шоу, по его мнению, не отражает американских стандартов успеха, креативности и совершенства.

«Никто не понимает ни слова, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят из всех штатов США и со всего мира», — написал президент.

Он также связал свою оценку с экономическими успехами своей администрации, упомянув «лучший в истории фондовый рынок и 401(k)» — популярные в США пенсионные счета. В завершение Трамп призвал Национальную футбольную лигу (НФЛ) немедленно отменить новое правило ввода мяча в игру с kickoff, а также предсказал, что «поддельные СМИ» дадут шоу положительные отзывы.

Выступление Bad Bunny, которое транслировалось 8 февраля 2026 года на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе (Калифорния), стало первым в истории Супербоула шоу, полностью построенным вокруг латиноамериканского артиста и исполненным преимущественно на испанском языке. В ходе номера Bad Bunny исполнил свои главные хиты, а также представил масштабную постановку с элементами культурного наследия Пуэрто-Рико, являющегося неинкорпорированной организованной территорией США. В финале артист произнес «God Bless America».

Реакция на шоу в американском обществе оказалась неоднозначной. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своем аккаунте в X написал: «Америка прекрасна. СПАСИБО, BAD BUNNY». Ранее пресс-секретарь Трампа Каролайн Ливитт заявила, что президент предпочел бы выступление музыканта Кида Рока, на которое ссылалась консервативная организация Turning Point USA.

Как пишет Deadline, критика Трампа вновь актуализировала вопросы о репрезентации разных культур в главном спортивно-развлекательном событии года и о роли испанского языка в американском публичном пространстве. Шоу Bad Bunny совпало по времени с продолжающимися дебатами в Конгрессе об иммиграционной реформе, хотя сам артист в своем выступлении не делал прямых политических заявлений.

НФЛ, организующая Супербоул, традиционно стремится сделать шоу в перерыве максимально релевантным для широкой и разнообразной аудитории. В прошлом выступления таких артистов, как Леди Гага, Дженнифер Лопес и Шакиры, также становились предметом общественного обсуждения, но редко вызывали столь прямую критику со стороны действующего президента. Реакция администрации Трампа свидетельствует о том, что культурные события подобного масштаба продолжают оставаться в поле острой политической полемики.