Каждый подарочный набор включает несколько ключевых элементов для создания идеального «высоко-низкого» свидания: банку икры осетра Baerii объемом 1 унцию (около 28 грамм) под специальным брендингом «McNugget Caviar», подарочную карту Arch Card номиналом 25 долларов для покупки куриных наггетсов, порцию крем-фреш и традиционную перламутровую ложку, которая, согласно этикету, не должна касаться металла и портить вкус деликатеса. Получить подарок можно будет бесплатно, но в ограниченном количестве.

За пределами маркетингового хайпа эта коллаборация отражает более глубокий культурный сдвиг в восприятии роскоши. Условный статус продуктов подвергается сомнению: высококачественная икра столь же органично чувствует себя на курином наггетсе, как и на классическом блине. Это вызов традиционным представлениям о fine dining и праздновании, где главную ценность представляет не стоимость ингредиентов, а создаваемый опыт, доля иронии и готовность нарушать правила.