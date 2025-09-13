20 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартуют два уникальных события, которые заинтересуют любителей природы и гастрономических открытий. В этот день пройдет Праздник винограда с дегустацией сортов, выращенных в Подмосковье, а также откроется ежегодная выставка «Овощи-гиганты», на которой покажут рекордные тыквы и другие уникальные плоды.

С утра начнется Праздник винограда, организованный Московским клубом виноградарей и виноделов. Гости смогут продегустировать столовые и технические сорта винограда, а также получить советы по его выращиванию на даче. Виноградные кусты, посаженные в саду МГУ еще в 2016 году, продолжают радовать обильными плодами.

Одновременно откроется выставка «Овощи-гиганты», главными героями которой станут огромные плоды, включая тыкву фермера Александра Чусова. Его творение достигло массы 834 килограмма, что на 17 кг больше, чем текущий рекорд. За день до открытия пройдет торжественное взвешивание гигантских овощей и их фиксация в Книге рекордов России.

Мероприятие начнется в 11:00. Сад будет открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: Проспект Мира, 26/1. Гости смогут увидеть овощи-гиганты и попробовать разнообразные сорта винограда прямо в центре Москвы.