Продюсер Джерри Брукхаймер официально объявил о начале работы над продолжением гоночного блокбастера «F1» с Брэдом Питтом в главной роли. Заявление прозвучало во вторник на ежегодном обеде Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает «Би-би-си».

Брукхаймер не уточнил сроки производства и детали кастинга. При этом продюсер отметил, что, «конечно», будет участвовать в решениях по подбору актеров, оставив открытым вопрос о возвращении Брэда Питта к роли ветерана-гонщика Сонни Хейса.

Фильм «F1», сопродюсером которого выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, вышел летом 2025 года и собрал в мировом прокате 630 миллионов долларов, став самым успешным театральным релизом Apple Original Films. Картина также получила четыре номинации на премию «Оскар», включая категорию «Лучший фильм». Съемки проходили в течение гоночных сезонов Формулы-1 2023 и 2024 годов, включая Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Брукхаймер признался, что был «удивлен и восхищен» признанием картины наградными гильдиями. Работа с Питтом, по его словам, стала для него новым опытом: «Я никогда раньше не работал с Брэдом, и работать с ним — настоящее удовольствие».

Слухи о возможном продолжении ходили несколько месяцев, но официального подтверждения не получали. На прошлой неделе во время пресс-дня Apple TV глава Формулы-1 Стефано Доменикали в ответ на вопрос о сиквеле призвал фанатов «следить за новостями», пообещав подробности в будущем.

Брукхаймер также сообщил о других проектах, находящихся в разработке. Среди них — сиквел «Схватки», новая лента во вселенной «Дней грома», очередной фильм франшизы «Топ Ган» и продолжение «Пиратов Карибского моря». Кроме того, продюсер анонсировал «очень интересный» проект, посвященный НЛО.

«У нас много всего в работе. Мы просто ждем, когда у одного из них появится отличный сценарий, чтобы запустить его в производство», — резюмировал Брукхаймер.