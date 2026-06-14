В московском Гостином дворе в рамках XV Международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность», который проходит с 11 по 14 июня, впервые был реализован формат «живой выставки». Художник Алексей Клоков в сопровождении оркестра «Империал» создал серию живописных произведений непосредственно перед публикой, а на следующий день его работы заняли отдельный выставочный стенд площадью сто квадратных метров, доступный для всех посетителей мероприятия.

Проект под названием «Лети, лепесток» был представлен в программе открытия фестиваля и позиционируется автором как художественный эксперимент, в котором процесс рождения произведения — от чистого холста до готовой коллекции — становится частью художественного высказывания. Работы посвящены теме добрых пожеланий, которые, по замыслу художника, подобно лепесткам, переходят от человека к человеку.

Алексей Клоков является российским художником, членом Творческого союза художников России и известен своим уникальным стилем, сочетающим элементы импрессионизма, фовизма, кубизма, экспрессионизма и абстракционизма. Организаторы фестиваля подчеркивают, что представленный формат стал уникальным событием для российской фестивальной практики.