6 и 7 июня в Красноярске на площадке бывшего советского бассейна на окраине города пройдет летний фестиваль медиаарта и электронной музыки «РЕ:СКАН». Проект объединит два направления современной культуры и станет новой главой медиаарта в Сибири, впервые показанной в таком масштабе и в такой локации.

Сибирские художники специально для фестиваля создадут произведения искусства с использованием современных технологий. Среди участников — dyad (Новосибирск), Юра Адомейко (Красноярск), шум розовый (Красноярск), арт-группа «Порог» (Тюмень), Елизавета Згирская (Томск), d3mark0 (Красноярск). В программе — видео и саунд-арт, цифровое искусство, компьютерные игры и инсталляции.

Музыкальная программа развернется на двух танцевальных локациях — «Чаша» и «Двор». «Двор» станет центром классического хаус-звучания в разнообразных форматах и современных интерпретациях. Специальными гостями локации выступит дуэт Marcello & Luter. «Чаша» будет трансформироваться дважды за выходные, меняя музыкальную концепцию в зависимости от дня.

В программе — гастрольные выступления Kovyazin D (System 108) и Call Me Ilya («Станция Метро Горьковская»). В воскресенье музыкальная программа будет посвящена мультижанровым электронным live-выступлениям локальных артистов.

Фестиваль организован двумя красноярскими креативными командами. По замыслу организаторов, музыка поможет погрузиться в цифровую реальность еще глубже, усиливая впечатление от медиаарта.