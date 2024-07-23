Российская компания Arna Media приобрела права на показ в России фильма «Ученик». Премьера фильма назначена на 24 октября 2024 года, в разгар президентских выборов в США. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера Кино».

Действие картины происходит в Нью-Йорке семидесятых, где деньги, власть и преступность переплетены настолько тесно, что одно неверное решение может отправить начинающего бизнесмена Дональда Трампа за решетку. В модном манхэттенском клубе он встречает однажды адвоката Роя Кона, который готов переступить любые границы ради успеха: шантаж, подкуп, клевета, насилие. Молодой бизнесмен впитывает его советы, мечтая стать таким же сильным и взять весь город в свои руки.

Роль Дональда Трампа исполнил Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего солдата в фильмах Marvel. Его наставника Роя Кона сыграл Джереми Стронг из «Джентльменов», а роль первой жены Трампа досталась Марии Бакаловой, номинированной на «Оскар» за роль в «Борат 2». Режиссер картины — иранский постановщик и лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси, известный по фильмам «Одни из нас» и «Убийца „Священный паук“». Впервые «Ученик» был представлен на Каннском кинофестивале, где участвовал в основном конкурсе смотра.

«„Ученик“ — это, прежде всего, большое кино. Кино про человека, умеющего делать шоу. Будь то разногласия с женой или выстрел снайпера, который буквально секунду назад едва не разнес ему голову. А хорошее шоу — это именно то, что делает из отличного кино событие», — комментирует предстоящий релиз президент компании Arna Media Надежда Мотина.