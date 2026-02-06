9 апреля кинокомпания World Pictures выпустит в российский прокат психологический триллер «Гуру» — новый фильм режиссёра Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ в главной роли. Лента, ставшая главным релизом во Франции в начале 2026 года, исследует феномен индустрии коучинга и темную сторону личностного роста. Опубликован локализованный трейлер картины.

В центре сюжета — Матье Вассер (Пьер Нине), самый известный во Франции коуч по личностному развитию. Его харизматичные выступления и массовые семинары, напоминающие религиозные мессы, собирают тысячи последователей, ищущих простых ответов и ощущения контроля над жизнью. Однако за фасадом успеха и обаяния скрывается опасная система манипуляции. Неожиданно у Матье появляется тайный враг, чьи действия угрожают разрушить не только империю гуру, но и его личность.

Идея фильма родилась у Пьера Нине, который после совместной работы с Гозланом над «Черным ящиком» предложил режиссеру исследовать фигуру современного лайф-коуча.

«Меня много лет очаровывали эти типы ораторов, владеющих почти волшебной, но в то же время ядовитой речью. Сила слов над разумом и, в частности, над толпой — великая тема нашей человеческой истории», — отметил актер.

Для Нине, подтвердившего статус главной французской звезды после кассового успеха «Графа Монте-Кристо» в России (сборы составили 630 млн рублей), эта роль стала новым вызовом. Особенно впечатляющими, по словам актера, стали съемки сцен массовых семинаров с участием 400 статистов, атмосфера которых постепенно приближалась к состоянию коллективного транса. Ян Гозлан, известный умением превращать социальные тревоги в напряженное жанровое кино, рассматривает в фильме нарциссическую природу власти и веры.

«Нам показалось интересным изучить огромное нарциссическое чувство, которое возникает, когда мы делаем добро или верим, что делаем добро вокруг себя», — говорит режиссер.

Фильм «Гуру», снятый при участии европейского гиганта StudioCanal, представляет собой острое размышление о современном обществе, где потребность в смысле и простоте сталкивается с опасностью слепого следования за харизматичными лидерами. Премьера картины во Франции состоялась 28 января 2026 года.