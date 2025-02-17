20 февраля в Паркинг Галерее парка «Зарядье» открывается выставка «Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой». Проект, приуроченный к 95-летию Ильи Глазунова, расскажет об истории дома Юшкова на Мясницкой улице, где располагалась сначала рисовальная школа Московского художественного общества, а затем Российская академия живописи, ваяния и зодчества, основанная Ильей Глазуновым в 1987 году.

В пространстве Паркинг Галереи будут представлены два периода истории здания на Мясницкой: время Московского училища живописи, ваяния и зодчества и эпоха Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Первый раздел выставки посвящен работам известных преподавателей и выпускников училища, таких как Евграф Сорокин, Илларион Прянишников, Иван Шишкин, Константин Коровин, Василий Поленов, Исаак Левитан и другим.

Второй раздел посвящен Илье Глазунову и его школе. Здесь будут представлены полотна из цикла «Поле Куликово» из Тульского музейного объединения, эскизы к известным работам Глазунова, а также произведения его детей — Ивана и Ольги Глазуновых, учеников — Павла Рыженко, Дмитрия Слепушкина, Владимира Штейна, и других выпускников и преподавателей академии. Впервые будут показаны работы из проекта, посвященного юбилею Курска в 2032 году.

Отдельный раздел выставки расскажет о реставрационной работе студентов академии с экспонатами из музеев Дмитрова, Костромы, Переславля-Залесского и Москвы.