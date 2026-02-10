Социальная сеть «ВКонтакте» внедряет новую функцию шопинга, позволяющую пользователям покупать товары напрямую из видео, которые они смотрят в своей ленте. Технология автоматически определяет товары в авторском контенте и добавляет к видео интерактивную плашку со ссылкой на карточку товара на маркетплейсе или сайте ритейлера.

Для работы функции используются алгоритмы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют видео, распознают упомянутые или показанные товары, их названия и артикулы, а затем связывают их с соответствующими товарными карточками на партнерских торговых площадках. После просмотра такого клипа пользователь видит плашку «Купить товар» и в два клика может перейти к его приобретению, будучи перенаправленным напрямую на страницу товара.

«Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является ещё одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России», — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.

Ozon, выступивший пилотным партнером проекта, подтверждает успешность интеграции. «За несколько месяцев публикации с товарами продавцов собрали 3,5 млрд просмотров, а количество пользователей, взаимодействующих с товарами Ozon на платформе „ВКонтакте“, увеличилось в два раза с начала прошлого года», — сообщил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Теперь доступ к технологии будет открыт и для других маркетплейсов и ритейлеров. Этот шаг рассматривается как часть стратегии развития социальной коммерции в России, где процесс покупки максимально интегрируется в привычную пользователю среду потребления контента. Функция направлена на сокращение пути от заинтересованности к покупке, устраняя необходимость самостоятельного поиска товара по запросу. Ожидается, что нововведение будет особенно востребовано в сегментах моды, красоты, электроники и товаров для дома, где наглядная демонстрация играет ключевую роль.