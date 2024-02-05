Архитектурные инсталляции, женские оперы, концерты неоклассики и модерна, а также выставки современного искусства. Рассказываем, куда можно сходить в Москве на неделе с 5 по 11 февраля.

«Дом из воздуха и линий»

8 февраля в Доме культуры «ГЭС-2» откроется инсталляция «Александр Константинов. Дом из воздуха и линий». Проект осуществлен в сотрудничестве с Третьяковской галереей. 6 февраля в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается выставка «Александр Константинов. От линии до архитектуры».

«Александр Константинов создал свой собственный уникальный язык архитектуры, понятный и близкий во всем мире, —

неслучайно его проекты можно встретить во многих странах. Это отчасти объясняется его талантом тонко и деликатно

вписывать свои работы в существующий природный, архитектурный и исторический контекст. Не изменяя или искажая

его, а привлекая внимание к уже привычному, давая возможность посмотреть на него другими глазами», — рассказывает куратор проекта Ольга Дружинина.

«Приглушенные голоса»

7 февраля состоится открытие первого фестиваля оперы, посвященного женщинам-композиторам, — «Приглушенные голоса». Открытие пройдет на сцене театрального зала Московского международного Дома музыки, где исполнят оперы Татьяны Чудовой «Сон Татьяны» и «Русские женщины», а также «Кабильдо» Эми Бич в исполнении солистов Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Геликон-Опера, Метрополитен-Опера и Карнеги-Холла.

«Метаморфозы»

9 февраля в Центре «Зотов» пройдет концерт пианистки Марии Садурдиновой «Метаморфозы». Она исполнит несколько фортепианных пьес композиторов-жрецов музыкального модерна в традициях от позднеромантической до авангарда и электроники, связанных идеей преображения звука. В программе прозвучат композиции Александра Цемлинского, Дьёрдя Лигети, Хаи Черновин, Джорджа Крама и Пьера Жодловски.

«Плюс-минус»

6 февраля в галерее М2 откроется выставка «Плюс-минус», которая представит работы девяти современных художников: А.С., Александра Гронского, Маду Ахмедовой, Антона Бунденко, Павла Гришина, Анастасии Локтаевой, Марии Маренковой, Екатерины Попченко и Татьяны Прыставки. В экспозиции будут представлены новые медиа и фотография, объекты и инсталляция, живопись и графика. Работы объединяет стремление авторов исследовать связь искусства мастеров прошлого и современных художников.

Концерт неоклассической музыки

10 февраля в ДК «Рассвет» пройдет концерт композитора-неоклассика Димы Устинова. Он представит новую программу — Music for augmented piano, которую называет сеансом глубокого творческого самоанализа. Augmented piano (дополненное фортепиано) — это собственное изобретение композитора, «музыкальная машина», которая сводит вместе фортепианную музыку и электронику.

BETA EXPLORER

В галерее masters проходит выставка BETA EXPLORER, где представлены работы художников группы Facultative Works. Авторы представили, как могла бы выглядеть наша планета, если бы условия зарождения жизни на ней были бы другими, и как могли бы в этом случае выглядеть другие планеты. Объекты, представленные на выставке, — воображаемые природные ландшафты, артефакты, живые существа, которые были придуманы на основе данных экзобиологии — науки о развитии жизни во Вселенной.