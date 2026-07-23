Американское издание Vulture опубликовало рейтинг ста самых влиятельных режиссеров Голливуда. Первое место в списке занял Кристофер Нолан. По мнению авторов рейтинга, он «сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность», а его фильмы гарантируют как критический, так и коммерческий успех.

Второе место получил Райан Куглер, известный по фильмам «Крид» и «Черная пантера». Его последняя работа, «Грешники», укрепила репутацию режиссера как одного из самых востребованных авторов в индустрии. Третью строчку занял Дени Вильнев, создатель «Дюны» и «Прибытия».

Единственной женщиной в первой десятке стала Грета Гервиг, расположившаяся на четвертом месте. Она обошла Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Джордана Пила. Как отмечает издание, успех «Барби» позволил Гервиг получить от Netflix полный театральный прокат для своей экранизации «Хроник Нарнии» с 49 днями эксклюзивности — редкое соглашение для режиссеров.

Авторы рейтинга подчеркивают, что современный кинобизнес переживает смену эпохи: если в 2010-х годах главными действующими лицами были продюсеры франшиз, то сейчас власть вновь перешла к режиссерам-авторам. Список составлен с учетом таких критериев, как послужной список, кассовая привлекательность, творческий контроль, престиж, репутация и потенциал. В рейтинг вошли как режиссеры блокбастеров, так и представители авторского и фестивального кино.

Издание также отмечает, что Кристофер Нолан не получает гонорар за свои фильмы, но имеет право на процент от кассовых сборов. За «Оппенгеймер» режиссер, по данным издания, получил 15% от валовых сборов фильма. При этом Нолан остается единственным режиссером, чье имя гарантирует интерес зрителей, включая поколение зумеров.