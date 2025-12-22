Выставка-спектакль Александра Тито в Stella Art Foundation, персональная выставка Льва Повзнера в Alina Pinsky, фестиваль независимой книжной культуры на «Фабрике», индийские ткани в «Царицыно», рождественский «Щелкунчик» из Дрездена и ретроспектива хитов зрителей Зотов.Кино. Куда сходить в Москве на неделе с 22 по 28 декабря, — рассказываем в материале.

«Куда ночь, туда и сон»

В галерее Alina Pinsky открылась вторая персональная выставка Льва Повзнера «Куда ночь, туда и сон», охватывающая последние 25 лет его творчества. В экспозиции представлены ключевые серии: «Шпигель» (2010-е), «Приставленные лица» (конец 2010-х — начало 2020-х), «Поле чудес» (конец 2010-х — наст. вр.) и «Спрятанные лица» (конец 1990-х — середина 2000-х).

Лев Повзнер (р. 1939) работает с холстом, бумагой, маслом, картоном в технике папье-маше и обработанными клеёнками. Серия «Шпигель» основана на симметричном отзеркаливании изображения, где привычные элементы вроде уха превращаются в фантастические структуры. В «Поле чудес» лица подменяются пейзажами и интерьерами с текстовыми вставками. «Приставленные лица» сводит изображения к разноцветным профилям в сюрреалистических «поцелуях». «Спрятанные лица» содержит визуальные загадки с скрытыми фигурами и аллюзиями на старых мастеров, включая подсерию «Ведьмы».

«200 лет. Юбилейная выставка университета им. С. Г. Строганова»

26 декабря в Паркинг Галерее «Зарядья» откроется экспозиция «200 лет. Юбилейная выставка университета им. С. Г. Строганова». Это масштабный выставочный проект, который впервые вне стен университета рассказывает его историю — от основания до сегодняшнего дня, представляя все периоды развития учебного заведения, главные имена преподавателей и выпускников.

Экспозиция объединяет пять разделов: «Строгановское училище: Становление школы (1825 — 1900»), «Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище (1901 — 1917)», «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: Рождение новой эпохи (1920 — 1932)», «Возрождение школы (1945 — 1955)», «Под знаком перемен: От оттепели к перестройке (1960 — 1980-е)», «Строгановский университет в современной художественной культуре (1990 — 2025)».

«Девочка, наступившая на хлеб»

28 декабря арт-проект BREADPORTRAIT и Мастерская Брусникина представят на сцене Хлебозавода рождественскую нуарную сказку Г.Х. Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб». Специально к перформансу режиссер Серафима Красникова испечёт хлеб с лицами, который сыграет главную роль, а финалом спектакля станет преломление хлеба.

«Картина мира. Твоя»

24 декабря 2025 года в Stella Art Foundation открывается выставка-спектакль «Картина мира. Твоя», которая продлится до 10 марта 2026 года. Зрители проходят маршрут по залам с 13 арт-объектами художника Александра Тито, где монументальные инсталляции из бетона и природных материалов сочетаются со скульптурами, лайтбоксами, видеоартом, звуком, светом и текстом.

Маршрут начинается с портала в виде проломленной стены автобусной остановки и проходит через тематические зоны. Каждый арт-объект содержит вопрос вроде «Что я прячу от себя?», «Есть ли у меня время чувствовать?» или «Во что я верю?», а также три варианта ответа. Зритель выбирает вариант, записывает его в дневник, и в конце получает транскрипцию своей личной картины мира. Последний зал остается пустым, без нарратива. Александр Тито, уличный художник Москвы, первым прошел маршрут и адаптировал элементы стрит-арта для выставки.

«Архетипы авангарда»

В Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной 24 декабря откроется выставка «Архетипы авангарда». На ней представлены работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Георгия Якулова и других мастеров авангарда.

Произведения показаны через призму 12 архетипов, которые раскрывают психологические паттерны художников и их мотивацию. Авангардисты отказались от академических традиций и сосредоточились на индивидуальном творчестве.

«Черный рынок» на «Фабрике»

27 декабря с 11:00 до 20:00 в Центре творческих индустрий «Фабрика» пройдет фестиваль независимой книжной культуры с более чем 50 участниками — издательствами, художниками-резидентами, музыкантами, театральными объединениями и гастро-проектами.

В программе — книжная ярмарка с новинками, мерчем и редкими изданиями от A+A, Ad Marginem, Выргород, СЕАНС, Гранат, Ивана Лимбаха, «Иностранной литературы» и других, маркет художников (Фавока, NoNameForNow, УНОВИС^2 и др.), лекторий, кинопоказы, благотворительный аукцион, открытие выставок резидентов, читка спектакля и мастер-классы. Гостей ждет бесплатная упаковка подарков, фуд-корт от METHOD, ZAGOVOR, «ПирОГИ» и wellproducts. Музыка: винил от longprayrecords (11:00), Синтэстетка (15:00), Митрий Гранков (17:00).

«Индия. Ткань времени»

23 декабря в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открывается выставка «Индия. Ткань времени» с более 300 экспонатами из коллекций Национального музея ремесел в Дели, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Музея Востока и других. В экспозиции — музейные ткани и костюмы, работы российских дизайнеров (Нина Вересова, Татьяна Парфенова, Alena Akhmadullina и др.), предметы из частных собраний.

Семь залов посвящены хлопку, шелку, шерсти, вышивке, окрашиванию, орнаментам и сари. Кураторы — Людмила Алябьева и Екатерина Шинкарева. Атмосферу создают архитектор Майя Фролова, театральный художник Анастасия Нефедова и ольфакторный художник Анна Кабирова.

Зотов.Кино

В Центре «Зотов» показывают балет «Дрезден: Щелкунчик» — рождественскую феерию в хореографии Аарона Уоткина и Джейсона Бичи с участием звезд и студентов балетной школы Дрезденской оперы. История про девочку Мари, Щелкунчика-принца и битву с мышами в сказочных декорациях Роберты Гвиди ди Баньо.

Кроме того, в Зотов.Кино — ретроспектива хитов 2025 года по выбору зрителей: трогательная «Сентиментальная ценность», ироничная «Плохая девочка», ностальгические «Каникулы» и «Питер FM», пронзительное «Кончится лето», загадочное «Что случилось осенью» и красочный «Эддингтон».

До 11 января 2026 года в кинотеатре культурного центра «Зотов» проходит ретроспектива «Джим Джармуш: Блюз для странников», посвященная 40-летию творчества культового американского режиссера. В программу войдут ключевые работы мастера, включая спецпоказ его дебютной картины «Отпуск без конца» и предпоказ нового фильма «Отец, мать, сестра, брат», удостоенного главного приза Венецианского кинофестиваля.

«Зайлярис»

В Московском музее современного искусства (MMOMA) проходит первая масштабная музейная ретроспектива одного из самых ярких российских художников своего поколения — Ростана Тавасиева.

Экспозиция охватывает более чем двадцатилетний период творчества Тавасиева — живописца, графика, скульптора и автора инсталляций. В неё войдут произведения из мастерской художника, частных собраний и коллекции MMOMA. Центральное место займут знаковые работы с использованием цветного искусственного меха и мягких игрушек, включая масштабный цикл картин в авторской технике «бегемотописи» (2010—2025).

Выставка также представит проекты, отражающие интерес художника к космосу и научной фантастике: от ранних ассамбляжей («Милки Вей», 2009) и мультсериала «Капля креацина» (2017) до новых живописных, скульптурных и графических серий, посвящённых искусству в космическом пространстве (2020—2025). Часть работ будет создана специально для экспозиции или показана в обновлённых версиях.

Экспозиция выстроена не хронологически, а как единое драматургическое целое, объединяющее полярные уровни реальности — от игрового и инфантильного до философского и космического. Своеобразными проводниками по этому миру станут плюшевые зверьки — «меховое воинство» Тавасиева во главе с зайцем, протагонистом выставки и альтер-эго автора.

«Архитектура для людей»

В Музее Москвы продолжается второй городской фестиваль «Архитектура для людей», организованный при участии Главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и курируемый визионерским бюро Megabudka.

Центральным событием фестиваля станет выставка «Смена ритма», посвященная поиску новых форматов восстановления ресурсов жителей мегаполиса. Посетителям предложат снять обувь при входе, чтобы погрузиться в атмосферу расслабления и комфорта. Экспозиция объединит 12 интерактивных павильонов-оазисов, созданных ведущими архитекторами, дизайнерами и художниками.

Среди участников — Александр Бродский, бюро STEEL, Totan, PLER Bureau, radugadesign, проект Yoomoota художника Тараса Желтышева, скульптор Григорий Орехов и другие. В павильонах гости смогут: «провалиться» в бесконечный зеркальный лес, погрузиться в терапевтический свет, оказаться на дачной веранде или в деревенском сеновале, а также стать частью коллективной инсталляции — большого ароматизированного кокона.

«Наследие эпохи. Михаил Савицкий»

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной соткрылась выставка «Наследие эпохи. Михаил Савицкий». Масштабный проект реализован совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО», Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Музеем истории города Минска (Галереей Михаила Савицкого).

Выставка открывает международный музейно-выставочный цикл «Наследие эпохи», посвящённый творчеству ключевых художников, определивших развитие национальных школ живописи бывших советских республик. Михаил Савицкий (1922—2010) — легендарная фигура белорусского и советского искусства, участник Великой Отечественной войны, узник нацистских концлагерей. Его творчество представляет собой эпическую пластическую поэму о жизни, подвиге, жертвенности и предназначении человека.

Экспозиция охватывает разные периоды творчества мастера. Ключевое место занимает тема войны, раскрытая в таких работах, как «Дети войны» и «41-й. День Победы». Особое внимание уделено знаковому циклу «Чернобыльская мадонна», в котором художник одним из первых в мировом искусстве обратился к трагедии Чернобыльской АЭС. Также представлены поздние работы, посвященные библейским сюжетам («Заповеди блаженства», «Христос и его Крест»), через которые Савицкий осмыслял сложные проблемы современности.

«Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция»

В Подземном музее парка «Зарядье» продолжит работу выставка «Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция». Проект реализован совместно с культурологической платформой «СВОЯСИ» и исследует эволюцию игрушки от древнего оберега до объекта современного искусства. Экспозиция продлится до 9 марта 2026 года.

Выставка прослеживает многовековую трансформацию русской игрушки: от архаичных кукол-оберегов и деревянной пластики до знаковой матрёшки и советских неваляшек. Каждый экспонат представляет собой современное художественное переосмысление традиционных форм. В проекте участвуют более 30 художников, работающих с живописью, фарфором, керамикой, стеклом, текстилем, деревом и цифровыми медиа.

«Игрушка естественным и одновременно таинственным образом объединяет многие поколения. Эти темы — игрушка, Новый год и Рождество — легли в основу нашей новой выставки-исследования», — отметил куратор выставки, начальник отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин.

«Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920—1940-х»

С 19 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет масштабная выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920—1940-х». Кураторами выступили Ксения Гусева и Надежда Плунгян.

Экспозиция посвящена влиянию саратовской художественной школы на искусство Москвы и Ленинграда в первой половине XX века. В центре внимания — творчество выходцев из Саратова, участников и последователей объединений «Голубая роза» и «Алая роза», таких как Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Мартирос Сарьян, Пётр Уткин и другие. Выставка прослеживает их путь от символизма начала века к авангардным экспериментам 1920-х и поискам новой художественной формы в 1930—1950-х годах.

Экспозиция построена как путешествие по трём рекам — Волге, Москве-реке и Неве, символизирующим три художественных центра. В проекте участвуют 14 российских музеев, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, а также региональные собрания.