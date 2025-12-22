24 декабря в Stella Art Foundation в Москве открывается выставка-спектакль «Картина мира. Твоя», которая продлится до 10 марта 2026 года. Зрители проходят маршрут по залам с 13 арт-объектами художника Александра Тито, где монументальные инсталляции из бетона и природных материалов сочетаются со скульптурами, лайтбоксами, видеоартом, звуком, светом и текстом.

Маршрут начинается с портала в виде проломленной стены автобусной остановки и проходит через тематические зоны. Каждый арт-объект содержит вопрос вроде «Что я прячу от себя?», «Есть ли у меня время чувствовать?» или «Во что я верю?», а также три варианта ответа. Зритель выбирает вариант, записывает его в дневник, и в конце получает транскрипцию своей личной картины мира.

В аудио и записях дневника-сценария звучат мультиплицирующиеся голоса, а арт-объекты выполнены из бетона, смолы, стекла, сажи и угля. Последний зал остается пустым, без нарратива. Виктор Пелевин писал: «Если смотреть внутрь долго, то в конце концов увидишь, что там нет ничего, пустота. И тогда это становится самым важным открытием. Потому что пустота может стать чем угодно».

Александр Тито, один из заметных уличных художников Москвы, первым прошел весь маршрут. Он адаптировал элементы стрит-арта под выставочное пространство и ответил на вопросы в каждом объекте.

«Этот год стал для меня временем глубоких перемен, временем переосмысления и экспериментов. Я выхожу за рамки привычного, используя бетон, смолу, стекло, сажу и уголь, чтобы создавать объекты, в которых материал сам рассказывает свою историю. Моя задача — через концептуальные объекты запечатлеть человеческую жизнь и ее следы, создавая пространство для эмоций и размышлений, выходя за пределы привычного восприятия и смыслов», — говорит Тито.

Марина Степанова выступает автором и продюсером проекта. «В этом проекте искусство становится мостом к саморефлексии и переосмыслению собственной картины мира», — отмечает она. Режиссер Иван Рубцов и автор сценария Алла Невечеря сравнивают маршрут с кроличьей норой у Кэрролла: зритель проходит через портал, отправляется в путешествие и возвращается, а искусство ведет за свои пределы и обратно.