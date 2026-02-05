Журнал Time представил список из 50 самых недооцененных фильмов XXI века — лент, выпущенных с 2000 года, которые при премьере «проскочили мимо радаров», но теперь достойны повторного просмотра или первого знакомства. Подборку составила кинокритик издания Стефани Захарек, чьи рецензии сопровождают каждый фильм.

В своем комментрии Захарек описала отобранные ленты как работы, которые часто бывают «скромными по масштабу или даже амбициозными, но несовершенными», однако именно они «по каким-то причинам живут в памяти годы и десятилетия». Подборка преимущественно состоит из англоязычных картин.

Для удобства читателя фильмы рассортированы по десяти тематическим категориям, что позволяет выбрать кино в соответствии с настроением или интересами. Категории включают: «Романтика», «Комедии», «Длится два часа и больше», «Биографические и исторические», «Есть собаки», «Есть кошки», «Литературные адаптации», «Режиссёры-дебютанты», «Связано с музыкой».

В списке представлены картины различных жанров от признанных режиссёров и авторов-дебютантов. Среди них:

«Женщины XX века» (2016) Майка Миллса — драма о взаимоотношениях молодого человека и его матери-одиночки.

«Выживут только любовники» (2013) Джима Джармуша — интеллектуальная вампирская история о вековой любви.

«Яркая звезда» (2009) Джейн Кэмпион — историческая романтическая драма о последних годах жизни поэта Джона Китса.

«Американское великолепие» (2003) Шари Спрингер Берман и Роберта Пульчини — чёрная комедия, основанная на биографии автора комиксов Харви Пекара.

«25-й час» (2002) Спайка Ли — драма о последнем дне свободы мужчины перед тюремным заключением.

«Долгая помолвка» (2004) Жан-Пьера Жёне — военная драма и история любви, действие которой происходит во Франции после Первой мировой войны.

«Разрисованная вуаль» (2006) Джона Кёррана — драматическая экранизация романа Сомерсета Моэма.

«Бесподобный мистер Фокс» (2009) Уэса Андерсона — кукольная анимация по мотивам сказки Роальда Даля.

«Джейн Эйр» (2011) Кэри Фукунага — адаптация классического романа Шарлотты Бронте.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021) Уилла Шарпа — биографическая драма о жизни британского художника.

Также в подборку вошли такие фильмы, как «За кулисами» (2000) Джины Принс-Байтвуд, «Контроль» (2007) Антона Корбейна, «Скафандр и бабочка» (2007) Джулиана Шнабеля, «Меня зовут Долемайт» (2019) Крейга Брюэра и «Ферма „Мадбаунд“» (2017) Ди Риз.

Отсутствие строгого рейтинга или иерархии в списке подчёркивает идею равенства всех отобранных картин по степени их «недооценённости». Цель публикации — не ранжировать, а обратить внимание на разнообразный пласт кинематографа, который мог остаться вне фокуса массового зрителя, несмотря на художественные достоинства, сильные режиссёрские работы и запоминающиеся сюжеты. Подборка приглашает кинолюбителей к открытию или повторному просмотру этих картин.