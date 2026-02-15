За две недели февраля под контроль российской армии перешли 12 населенных пунктов и в общей сложности более 200 кв. км территории. Об этом заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск «Центр», где заслушал командующего генерал-полковника Валерия Солодчука и доклады командующих объединениями о результатах выполнения боевых задач.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировок войск освобождено 12 населенных пунктов», — сказал он.

По его словам, наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск «Центр», ее силы развивают наступление на добропольском направлении. Группировка войск «Днепр» ведет наступление на запорожском направлении в восточной части Запорожской области.

«Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединение группировки уверенно отражает атаки противника. Формирования противника несут значительные потери. В феврале в зоне ответственности группировки войск “Восток” под наш контроль перешли населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое», — сообщил Герасимов.

Идут боевые действия в районе населенных пунктов Новый Донбасс, Новоосиново и Белицкое, завершается зачистка Дробышева и Яровой на Краснолиманском направлении.

По словам главы Генштаба, ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в этих условиях основную ставку делают на «формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников».

«При этом подразделения объединенной группировки войск [РФ] применяют их [дроны] в среднем в два раза больше, чем противник», — заявил Герасимов.

Он добавил, что группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Также начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поставил задачи на дальнейшие действия, отметив успехи группировки войск «Центр».