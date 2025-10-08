В Москве задержали гражданина России 2001 года рождения, которого подозревают в подрыве российского военного в подмосковном Наро-Фоминске, сообщают Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и МВД 8 октября. По данным ведомств, задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Как утверждает ФСБ, подозреваемый связался через Telegram с представителем спецслужб Украины.

«Злоумышленник по своей инициативе через мессенджер связался с зарубежным куратором и выполнял его поручения», — уточняет МВД.

По заданию представителя украинских спецслужб мужчина собирал информацию об оборонном предприятии в Алтайском крае, говорится в пресс-релизах ведомств. Кроме того, он поджег принадлежащий военнослужащему автомобиль, в результате чего были уничтожены еще две машины, сообщает МВД.

В сообщениях ведомств также говорится, что подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых использовал для подрыва автомобиля военнослужащего Минобороны в Наро-Фоминске, а второе спрятал в тайнике в Москве.

17 сентября телеграм-канал Baza сообщил о подрыве в Наро-Фоминске автомобиля Subaru, который принадлежал мужчине, который связан с военным ведомством. В результате взрыва хозяин машины не пострадал, говорится в публикации. По данным Baza, подрыв автомобиля произошел из-за ошибки при сборке самодельного взрывного устройства — детонация получилась неуправляемой. Тротиловый эквивалент взрывчатки мог составить около 300 граммов, сообщал телеграм-канал.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли «кустарно изготовленные» взрывчатые вещества, компоненты для их производства, а также средства связи, говорится в пресс-релизе ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (террористический акт), его поместили под арест. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о квалификации его действий как госизмены (ст. 275 УК) и незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 223.1 УК). По совокупности этих статей подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На видео, которое предоставило ФСБ, показано, как оперативники задерживают подозреваемого. Также в ролике продемонстрирована машина военнослужащего, которая была подорвана. Подозреваемый на видео говорит, что получил 240 тыс. рублей, из них непосредственно 80 тыс. рублей — за выполнение самого подрыва

«80 [тыс. рублей] на проживание изначально, плюс 80 [тыс. рублей] на проживание еще месяц и 80 [тыс. рублей] за работу эту», — ответил молодой человек на вопрос оперативника, сколько он получил денег.

По словам мужчины, с куратором в Telegram он переписывался полгода, ему предложили подзаработать и сжечь автомобиль, предоставив номера транспортного средства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трех человек, которых подозревают в подготовке взрывов на территории еврейских исторических объектов в Красноярске и Ставрополье.