Сотрудники ФСБ задержали трех человек, подозреваемых в подготовке терактов на территории еврейских культовых объектов в Красноярском и Ставропольском крае. Один из фигурантов признался, что «хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей».

Два уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона были задержаны в Красноярске. Они планировали взорвать самодельную бомбу на территории городской синагоги.

Злоумышленники хранили прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы в заброшенном здании. Правоохранители изъяли все материалы. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК, ч. 3 ст. 205.1 УК).

В Пятигорске задержали россиянина, планировавшего поджечь здание Еврейской религиозной общины. Во время обыска у него нашли бутылки с зажигательной смесью, два ножа и мобильные телефоны с сообщениями в Telegram, где он общался с иностранным координатором. Задержанному предъявили обвинение в подготовке к террористическому акту (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса).

В ходе допроса россиянин заявил, что планировал совершить террористический акт «на синагогу и ее прихожан» в Пятигорске. «Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — добавил он.

По утверждению ФСБ, злоумышленники готовили теракты под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших в военном конфликте с Израилем. На деле задержанные хотели разжечь межнациональную рознь и спровоцировать антисемитские беспорядки, подобные тем, что произошли в Дагестане в октябре 2023 года.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Следствие выяснило, что в ночь на 29 октября 2023 года Илья Пономарев*, Абакара Абакаров и Исраил Ахмеднабиев распространили в телеграм-каналах сообщения, которые могли разжечь ненависть и вражду дагестанцев к израильтянам. Как считают правоохранители, они также призывали жителей Махачкалы присоединиться к массовым беспорядкам, связанным с этим конфликтом.

В итоге сотни людей ворвались в аэропорт, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Беспорядки выплеснулись на взлетно-посадочную полосу. Люди размахивали палестинскими флагами, выкрикивали антисемитские лозунги и проверяли паспорта пассажиров в поисках евреев.

Позже их оттеснили сотрудники полиции. Пострадало более 30 человек, в том числе полицейские. Ущерб от беспорядков оценили в 24 млн рублей.

В июле 2025 года к срокам от 6,5 до 15 лет были приговорены 135 фигурантов дел о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга