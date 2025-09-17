В Наро-Фоминске в Московской области взорвался автомобиль Subaru, пишет Baza. По предварительным данным, подрыв мог произойти из-за ошибки при сборке СВУ
Как сообщили телеграм-каналу подписчики и очевидцы, подорванный автомобиль мог принадлежать мужчине, связанному с военным/силовым ведомством.
В результате взрыва, отмечают очевидцы, хозяин авто не пострадал.
Позже Baza уточнил, что по предварительным данным, подрыв машины произошел из-за ошибки при сборке СВУ — детонация получилась неуправляемой.
«112» пишет, что инцидент произошел накануне в 23:40 на улице Профсоюзной.
«К счастью, владельца авто не было в салоне — он не пострадал», — отмечает канал.
По его данным, силовики начали расследование, возбуждено уголовное дело.
Официальных комментариев о ЧП пока не было.