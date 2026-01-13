Американскому актеру Дэниелу Стерну, известному по роли грабителя в двух частях фильма «Один дома», предъявили обвинения в склонении к проституции. Слушания по его делу пройдут 13 января, сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, инцидент произошел 10 декабря в городе Камарилло (штат Калифорния). Актер якобы пытался воспользоваться эскорт-услугами на территории одного из местных отелей, но его остановила полиция. Тогда Стерну выдали подписку о невыезде.

12 января прокуратура выдвинула против него обвинения в склонении к проституции. Los Angeles Times отмечает, что в связи с тем, что речь идет о мелком правонарушении, актер не обязан присутствовать при предъявлении обвинения — выступить в суде может его адвокат.

Если Стерна признают виновным, ему может грозить штраф в размере до $1000 или лишение свободы до полугода.

В феврале 2024 года другой актер из «Один дома» — Девин Рэтрей — признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Американца арестовали в декабре 2021 года после того, как он в состоянии алкогольного обвинения толкал и бил кулаками свою бывшую девушку.

Тогда его обвинили в домашнем насилии, но позже отпустили под залог в $25 тыс. В феврале 2022 года Рэтрей заявил о своей невиновности. Как отмечает TMZ, с тех пор процесс по его делу шел очень медленно.

В январе 2024 года адвокаты Рэтрея сообщили, что его госпитализировали больницу Нью-Йорка в «критическом состоянии». В феврале того же года здоровье актера нормализовалось и он признал вину. В результате звезду фильма «Один дома» приговорили к трехлетнему испытательному сроку, а также обязали пройти специальную программу для обвиненных в насилии и сдать тесты на употребление алкоголя и наркотических веществ.