Пресненский суд Москвы взыскал с актрисы Александры Ребенок штраф за повреждение автомобиля в результате ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил иск САО «РЕСО-Гарантия» к артистке на сумму в 153,9 тысяч рублей, а также взыскал госпошлину в 5,6 тыс. рублей. Подробности дела не приводятся.

В конце ноября суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с народного артиста РСФСР Михаила Боярского штраф в размере 9 тыс. рублей за парковку в неправильном месте и неуплату изначального штрафа в срок.

В 2021 году сам артист рассказал журналистам, что не следит за своевременной уплатой штрафов за нарушение правил дорожного движения, так как не занимается документами в семье.