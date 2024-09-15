Российские военные вернули контроль над селом Борки в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, есть пленные украинские военные (их число не уточняется).

С «таким хорошим результатом» Алаудинов поздравил «братьев из подразделения “Арбат” и 810-й бригады».

Борки — село, расположенное примерно в 5 км от границы с Украиной. В нем проживает чуть больше 300 человек.

Днем 15 сентября Минобороны сообщало, что российская армия продолжает ведение наступательных действий и «нанесла поражение» украинским ВС в районах курских населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

По сообщению военного ведомства, отражены две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Любимовка и Малая Локня. Кроме того, российская армия сорвала попытки атаковать населенные пункты Викторовка, Ольговка и Кремяное, добавили в Минобороны.

Ранее на этой неделе, 12 сентября, Минобороны заявило, что российские ВС вернули под контроль десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны на этом фоне регулярно отчитывается об «отражении попытки вторжения ВСУ»; российские военные телеграм-каналы 10 сентября сообщили о начале контрнаступления в этом регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября говорил, что ВСУ хотят «бессрочно удерживать» взятую под контроль территорию в Курской области в рамках «плана победы». Он отмечал, что Украина не планирует захватывать земли в Курской области и привносить туда украинский уклад, однако «на данный момент эта территория нужна [украинской стороне]».

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область «масштабной провокацией». По мнению Путина, Украина пыталась отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у нее «ничего не получилось».