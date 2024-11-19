Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому оружейному арсеналу ракетами ATACMS, подтвердили CNN два американских чиновника. По их словам, украинские войска впервые с начала военной операции запустили дальнобойное американское оружие через границу.

Как пишет CNN, использование ВСУ ракет ATACMS демонстрирует, что «Киев не терял времени даром, используя недавно предоставленные ему полномочия». Агентство Reuters также передает, ссылаясь на источник в украинском правительстве и чиновника США, что ВСУ во вторник использовали именно ATACMS.

Утром 19 ноября «РБК-Украина» и главный редактор украинского издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что во время удара по Брянской области украинская армия впервые использовала ATACMS. Представители Генштаба ВСУ в разговоре с «24 каналом» не смогли подтвердить эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по Брянской области, сказал, что не станет приводить «лишних деталей». Одновременно он подчеркнул, что у Киева есть дальнобойные возможности, в том числе дроны собственного производства, а также длинные крылатые ракеты «Нептуны» и ATACMS. «Мы все это будем использовать», — добавил глава украинского государства.

По данным Минобороны, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Пять из них были сбиты, а одна — повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Там начался пожар, но огонь был оперативно потушен. Обошлось без жертв и разрушений, уточнили в российском ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS сигналом того, что Запад хочет эскалации. Вместе с тем он отметил, что не может подтвердить данные СМИ, поскольку официальных комментариев американской стороны о разрешении ударов ВСУ вглубь России не было.

Американские СМИ 17 ноября сообщили, что США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Газета The New York Times (NYT) писала, ссылаясь на источники, что это решение принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска». Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать эту информацию. В Кремле заявили, что если США действительно приняли такое решение, то конфликт обретает «новый виток напряженности».

Reuters со ссылкой на военных экспертов пишет, что использование американских ракет для нанесения ударов по России может помочь для «защиты части российской территории», которую заняли ВСУ, но «вряд ли окажет решающее влияние на ход» военного конфликта.