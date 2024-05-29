Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), который был признан виновным в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии. Об этом сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

«Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Игорь Стрелков останется под арестом», — написала Регинская в своем телеграм-канале.

Заседание прошло в закрытом режиме. Регинская утверждает, что приставы и сотрудники суда якобы «обманули слушателей», поскольку пообещали запустить в зал родственников, однако решение «было зачитано тайком, в их отсутствие». О решении стало известно от случайного представителя прессы, который вышел из зала судебного заседания, сказано в сообщении.

«После получения на руки апелляционного определения <…> будем готовить кассационную жалобу. Игорь Иванович чувствует себя хорошо. По окончании процесса заявил, что он служит Отечеству», — сказал адвокат Гаджи Алиев.

В конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, а также запретил ему на три года администрировать сайты. Свою вину экс-министр не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству».

Стрелкова задержали и арестовали 21 июля 2023 года. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении экс-министра стали две публикации в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили.

В апреле адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал РБК, что из материалов уголовного дела экс-министра пропал один из «ключевых» документов, который сторона защиты приложила к апелляционной жалобе. Молохов уточнил, что речь идет о документе, в котором подтверждено согласие одной из воинских частей в ДНР на заключение контракта с его подзащитным.

О том, что Стрелков может отправиться в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца, его адвокат заявил в феврале. В разговоре с РБК Молохов сказал, что сторона защиты попросит направить осужденного экс-министра на службу в одну из войсковых частей на линии соприкосновения. В документе, который, по утверждению адвоката, исчез из материалов дела, было зафиксировано назначение Стрелкова на должность командира взвода.

«Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сообщил Молохов.

Как отметил адвокат, контракт со Стрелковым может быть заключен в случае, если суд апелляционной инстанции отменит приговор либо если президент России помилует осужденного, сняв с него судимость.

По словам самого Стрелкова, с 1996 по 2013 год он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника. В 2014 году участвовал в военных действиях в Донбассе. Возглавлял Минобороны ДНР с мая по август 2014 года.

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing (рейс MH17) летом 2014 года, в результате которого погибли 298 человек. Стрелков отрицал свою вину. Власти России также отвергли обвинения в причастности к авиакатастрофе.