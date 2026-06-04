В рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» 20 и 21 июня в кинопарке «Москино» состоится семейный фестиваль под открытым небом «Традиция». Организатором мероприятия выступает столичный Департамент культуры. Главная идея события, родившаяся из общего замысла режиссера Эдуарда Боякова и писателя Захара Прилепина, заключается в создании уникального пространства, где культурное наследие и традиции обретают современное звучание. На два дня центральная площадь кинопарка превратится в подиум, на котором будут представлены масштабные и камерные коллекции российских дизайнеров.

Программа фестиваля разделена на тематические блоки. В первый день, 20 июня, показы откроет блок «Русская мода» от молодых модельеров. Зрители увидят коллекцию «Березовая роща» Яны Пономаревой, вдохновленную палитрой картины Архипа Куинджи, а также работы Волгоградского технологического колледжа под названием «Краса России». Особенностью последней станет использование апсайклинга — творческой переработки старых вещей и производственных остатков ткани. Московский государственный институт культуры покажет тактильную винтажную коллекцию «Альбом моей бабушки». Позже свои исследовательские работы представят бренды «Инкарма» (с использованием старинной техники ручной набойки блок-принт), Елена Чернева (коллекция изо льна, хлопка и крапивы «Белая березонька»), Светлана Воскресенская и бренд Ирины Матюшенко, соединивший народные наряды с эстетикой гранжа.

Второй день фестиваля, 21 июня, начнется с показа коллекции «Оберег» Нади Андриановой. Вещи для нее создавались вручную мастерицами фабрики «Льница» на отреставрированных станках XIX века по историческим лекалам Нижегородской губернии. Также гости увидят вечернюю моду от Татьяны и Анастасии Углицких, платья-артефакты от детского бренда Polusha, современные интерпретации ярославской вышивки от марки Lagvica и финальную коллекцию-рефлексию «Исток» дизайнера Маши Андриановой.

Фестиваль пройдет на территории кинопарка «Москино», который является важной частью московского кинокластера и проекта мэра Сергея Собянина «Москва — город кино». На площадке уже завершен второй этап развития: для посетителей и кинопроизводителей доступны 36 натурных площадок с разнообразными декорациями (от «Русского средневекового города» до «Современной Москвы»), павильоны и развитая инфраструктура. Полное расписание мероприятий фестиваля «Традиция» доступно на официальном сайте организаторов.