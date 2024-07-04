Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 15 августа единственного выжившего участника захвата заложников в СИЗО-1 Даниила Камнева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, передает «Интерфакс»

Камнева обвиняют по статьям о «захвате заложников» (ч. 3 ст. 206 УК РФ), «побеге из мест лишения свободы» (ч. 3 ст. 313 УК) и «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (ч. 3 ст. 321 УК).

По данным следствия, Камнев и его сообщники совершили побег из камеры и захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1 по Ростовской области, чтобы вынудить администрацию учреждения к предоставлению им транспорта и беспрепятственного выезда за пределы следственного изолятора.

Захват заложников в СИЗО-1

Утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму.

Террористы были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Нападавшие объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)* и потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что заложники освобождены в результате специальной операции, а преступники убиты.

Позже RT и Donday со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что одному из террористов удалось выжить. По данным RT, в живых остался Дмитрий Камнев 1996 года рождения, который ранее принял ислам, став сторонником его «радикального течения».

В СИЗО Камнев находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации. По информации Donday, выживший получил пулевое ранение в голову и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Mash утверждал, что мужчина, о котором идет речь, был единственным, кто еще дышал, когда медики попали на территорию изолятора после штурма.

* запрещенная в России террористическая организация