Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 8 марта был освобожден из тюрьмы: прокуроры выполнили решение суда об отмене ареста политика, подвергнутого импичменту за объявление военного положения, пишет Bloomberg.

Южнокорейские телеканалы показали, как Юн выходит из центра заключения и направляется в свою резиденцию в Сеуле. Освобождение произошло на следующий день после того, как Центральный районный суд Сеула принял жалобу Юна на законность его ареста. У прокуроров было семь дней, чтобы оспорить это решение.

Юн ненадолго ввел военное положение в начале декабря 2024 года. Прокуроры обвинили его в организации мятежа, и ему еще предстоит предстать перед уголовным судом за свои действия. Также президент ожидает отдельного вердикта Конституционного суда по парламентскому ходатайству, отстранившему его от власти в декабре. Если импичмент будет подтвержден, через 60 дней последуют внеочередные выборы для его замены.

Сам 64-летний Юн трактует свои действия как попытку справиться с сочувствующими Северной Корее, пытавшимися «парализовать» его администрацию. Он утверждает, что направил войска в Национальную ассамблею, чтобы защитить мир и порядок, а не помешать законодателям проголосовать за отмену указа о военном положении.

Арест Юна, произведенный в январе, сделал его первым действующим президентом страны, взятым под стражу и обвиненным в организации мятежа. Его первый заместитель, премьер-министр Хан Док Су, также был подвергнут импичменту. Министр финансов Чхве Сан Мок возглавил правительство в качестве исполняющего обязанности президента.

Адвокаты Юна заявили, что его арест был незаконным, поскольку суд, выдавший ордер, не имел юрисдикции и что обвинительное заключение было вынесено после истечения срока его ареста. Прокуроры отвергли эти заявления и заявили, что полностью следовали правовой процедуре.