Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет с 15 июня в Швейцарии. Об этом сообщило издание «Новости Армении» со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

По данным издания, 15 июня Григорян с рабочим визитом посетит швейцарский Нидвальден, где пройдет саммит. После этого секретарь Совбеза отправится в Париж, где также запланированы рабочие встречи, уточнила пресс-служба.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ. «Выйдем. Мы решим, когда», — сказал он. После этого глава армянского МИД Арарат Мирзоян предупредил об ошибочных трактовках слов Пашиняна.

«Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается», — подчеркнул министр.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) и грозился выйти из организации. Также власти Армении заявляли о желании присоединиться к Евросоюзу, но для этого также необходимо покинуть СНГ.

В середине февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз и Армения приняли решение начать работу над «амбициозным» расширением двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года говорил, что выход Армении из ОДКБ и СНГ не отвечает интересам Еревана.

Саммит мира по Украине

Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Свое участие в мероприятии подтвердили 90 стран, рассказала президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, среди участников конференции — представители европейских и североамериканских государств, а также стран Африки, Южной Америки, Ближнего Востока и Азии.

Соединенные Штаты на саммите будут представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Президент США Джо Байден пропустит мероприятие из-за предвыборного митинга в эти дни в Голливуде.

От участия в саммите отказались Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа. В МИД КНР заявили, что для восстановления мира на мероприятии должны присутствовать как Украина, так и Россия, а потому призвали провести «настоящую» мирную конференцию с участием всех сторон конфликта.

На саммит в Швейцарии Россию не приглашали.

Bloomberg писал, что саммит по Украине может открыть двери для будущих переговоров с Москвой. Агентство пояснило, что цель «саммита мира» — найти способ привлечь российских официальных лиц к переговорам на основе трех пунктов из мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации агентства, конференция будет строиться на обсуждении трех пунктов, которые ранее входили в «формулу мира» Зеленского. Речь идет о безопасности энергетики ядерных объектов, продовольственной безопасности и освобождении всех военнопленных.