Власти Китая призвали провести «настоящую» мирную конференцию по Украине, в которой равноправно смогут участвовать и Москва, и Киев. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Кризис на Украине продолжается. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений», — говорится в заявлении Ван И, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

По его мнению, страны БРИКС должны придерживаться принципов независимости, объективности и беспристрастности. Также министр иностранных дел Китая призвал остальные государства объединения содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать попыток разжигания «новой холодной войны».

Заседание глав МИД стран-членов БРИКС проходит в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня. Это первое совещание объединения после его расширения в январе 2024 года, когда к России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР присоединились новые государства-члены: Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Кто приедет на саммит по украинской «формуле мира» в Швейцарии

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Россию не приглашали участвовать в саммите.

Свое участие в мероприятии подтвердили 90 стран, рассказала президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, половина участников конференции — представители европейских и североамериканских государств, а вторая половина — делегаты из стран Африки, Южной Америки, Ближнего Востока и Азии.

Соединенные Штаты на саммите будут представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Президент США Джо Байден пропустит мероприятие из-за предвыборного митинга в эти дни в Голливуде.

Кто отказался посетить конференцию

От участия в мероприятии отказался Китай. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, на саммите должны присутствовать представители как Украины, так и России, иначе «мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира».

Также от участия в конференции отказались Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика и Никарагуа. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что для продуктивного урегулирования конфликта в мероприятии должен участвовать не только Киев, но и Москва.

В МИД Никарагуа отметили, что эта страна никогда не участвовала и не будет участвовать в политическом фарсе, у «которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум».

Перспективы проведения «мирного саммита»

Bloomberg писал, что саммит по Украине может открыть двери для будущих переговоров с Москвой. Агентство пояснило, что цель «саммита мира» — найти способ привлечь российских официальных лиц к переговорам на основе трех пунктов из мирного плана, предложенного Зеленским.

По информации агентства, конференция будет строиться на обсуждении трех пунктов, которые ранее входили в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о безопасности энергетики ядерных объектов, продовольственной безопасности и освобождении всех военнопленных.

Глава МИД Китая Ван И после отказа государства от участия в мирном саммите в Швейцарии отмечал, что Китай и Бразилия призывают созвать такую международную конференцию, которая будет признана и Украиной, и Россией, — в качестве альтернативы предстоящей конференции.

По словам Ван И, сейчас «мирный план», который продвигают КНР и Бразилия, уже в общей сложности поддерживают 45 стран.