Мексика отказалась направлять своего представителя на саммит по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, сообщили «Известиям» в посольстве этой страны. Об аналогичном решении заявили в МИД Никарагуа.

В мексиканском диппредставительстве пояснили, что Мексика выступает за мир, поэтому ожидает, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта.

В министерстве иностранных дел Никарагуа отметили, что эта страна никогда не участвовала и не будет участвовать в политическом фарсе, у «которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум».

Отказался от участия в саммите и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В посольстве пояснили, что за столом переговоров должны присутствовать и Россия, и Украина.

«Известия» отмечают, что одной причин отказа Бразилии стало нежелание Украины рассматривать план, который Бразилия и Китай представила в мае 2024 года. В документе сказано, что единственный путь выхода из кризиса заключается в возобновление диалога Киева и Москвы. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что этот план поддержали более двух десятков стран.

Конференция по украинскому конфликту пройдет на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский лично просил лидера США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина присутствовать на этом мероприятии. Однако Байден пропустит саммит из-за предвыборного митинга в Голливуде, а Пекин отказался из-за отсутствия России среди участников. Также отказ поступил от Саудовской Аравии, эксперты считают, что за ней может последовать и Индия.

При этом Bloomberg писал, что саммит по Украине может открыть двери для будущих переговоров с Россией. Агентство пояснило, что цель «саммита мира» — найти способ привлечь российских официальных лиц к переговорам на основе трех пунктов из мирного плана, предложенного Зеленским.

Хотя Россия не будет участвовать в саммите, в документе, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что все стороны конфликта должны работать над прекращением боев.