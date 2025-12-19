Австралийские силы обороны (ADF) выполнили свое обязательство, поставив Украине 49 танков M1A1 Abrams, сообщается на сайте министерства обороны Австралии.

Стоимость этой поставки, оцениваемая примерно в 245 миллионов долларов, является частью общей помощи Австралии Украине, которая с начала конфликта составила более 1,7 миллиарда долларов. Из них свыше 1,5 миллиардов — военная помощь. Большинство танков было отправлено на Украину еще в июле, и уже многие из них находятся на передовой. Последний транш был передан всего несколько дней назад, полностью готовый к бою.

Полковник Джеймс Смит отметил, что доставка танков из Австралии в Европу стала огромной логистической задачей.

«Перевезти 60-тонный танк через полмира и убедиться, что он будет готов к использованию, — это действительно непростая задача», — сказал Смит.

Младший капрал Джордан Аптон, который сопровождал танки, рассказал, что путь из Джилонга, где танки были погружены на судно, занял 55 дней.

«Это было немного пугающе, ведь я никогда не ездил на грузовом судне», — признался он. «Но сейчас, находясь здесь, я горжусь тем, что нам удалось осуществить эту операцию».

Поставка танков стала частью нового пакета военной помощи Украине на сумму 95 миллионов долларов, включая оборудование для защиты и разведки, а также средства для развития беспилотных технологий.

До поставки танков из Австралии Украина получила 31 танк M1A1 Abrams от США в рамках военной помощи. ВС РФ к декабрю 2025 года уничтожили почти все американские танки. Из 31 танков в строю осталось только пять. Уничтожение танков подтверждено фото и видео доказательствами.