В результате ДТП с пассажирским автобусом, который съехал на обочину и опрокинулся в Тульской области, 10 пассажиров обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, который направлялся из Вологды в село Себино в Кимовском районе, не справился с управлением на автомобильной трассе «Богородицк — Епифань», из-за чего транспортное средство опрокинулось на правы бок.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по области, в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 40 человек. Авария произошла около 15:30 в районе деревни Колодези. Два человека, получившие травмы, не угрожающие их жизни и здоровью, были госпитализированы, остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением всех обстоятельств и причин произошедшего. Установление обстоятельств ДТП, устранение последствий аварии и организацию движения на трассе взяла на контроль Богородицкая межрайонная прокуратура.

«При наличии оснований прокуроры примут комплекс мер реагирования. На месте происшествия работу контролирующих органов координирует Богородицкий межрайонный прокурор Алексей Мишин», — отметили в ведомстве.

Областная Госавтоинспекция накануне сообщила в телеграм-канале, что в течение 3 января прогнозируются осадки в виде снега, гололедица и порывы ветра до 11 метров в секунду. Представители ГАИ обратились к водителям с призывом повысить внимательность во время вождения и избегать резких маневров и торможений во избежание возможных аварий.