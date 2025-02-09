Дональд Трамп во время проведения президентской кампании в 2024 году настолько опасался покушения со стороны Ирана, что использовал самолет-«обманку» со своей командой на борту, а также угрожал «уничтожить» республику. Об этом сообщает журналист Axios Алекс Айзенштадт.

Об этом он рассказал в рамках подготовки к выходу своей книги об американском лидере, посвященной проведению предвыборной кампании последнего. Во время сбора материала, утверждает репортер, ему был предоставлен «широкий доступ к ближайшему окружению» политика.

Трамп, по словам Айзенштадта, приказал своей команде «уничтожить Иран, если агенты [Тегерана] убьют его». Позднее американский лидер смягчил позицию, заявив, что хочет достичь соглашения с Ираном по поводу ядерной программы. Сделка была сорвана после того, как в 2020 году Трамп отдал приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани.

Американские спецслужбы, пишет Айзенштадт, предупредили республиканца, что Тегеран якобы отправил в США своих агентов, у которых был «доступ к ракетам класса “земля-воздух”». Команда Трампа «беспокоилась, что иранцы могут попытаться сбить его легко узнаваемый личный самолет <…> Trump Force One».

Эта тревога усилилась на фоне двух попыток покушения на политика. Одна из них была в сентябре 2024 года, когда около гольф-клуба Трампа в штате Флорида был задержан вооруженный мужчина. Второй случай произошел в июле в Пенсильвании, когда во время выступления перед избирателями республиканца ранили в ухо.

И хотя Иран не имел отношения к этим событиям, служба безопасности Трампа, «обеспокоенная иранской угрозой», решила перестраховаться, утверждает Айзенштадт. Например, на одно из мероприятий было решено отправить команду политика на Trump Force One, а его самого — на другом самолете.

Этот план разработал миллиардер Стив Виткофф (ныне спецпосланник США на Ближнем Востоке).

«Многие помощники Трампа в самолете узнали о секретном плане только перед самым взлетом, когда они поняли, что место Трампа у окна пустует. <…> Это разозлило некоторых его помощников, которые переживали, что они станут “сопутствующим ущербом” [случайная гибель гражданских], если самолет будет сбит», — пишет журналист.

При этом, по его словам, помощники Трампа пытались убедить сидевших в самолете членов их команды, что они не используются «в качестве приманки» для предполагаемых иранских агентов.

Три человека, которые в тот день были на борту Trump Force One, в разговоре с Айзенштадтом описали свой опыт как сюрреалистический, с «избытком черного юмора». В рамках предвыборной кампании тот рейс получил негласное название «Полет-призрак», утверждает журналист.

Охрана Трампа также организовала два кортежа: фальшивый (где были только его сотрудники) и второй, в котором ехал он сам.

Помимо этого, по пути в Пенсильванию охрана республиканца заметила, что за кортежем следует дрон, и сбила его из пистолета, сообщил Айзенштадт.

«Источники рассказали мне, что Трамп был обеспокоен иранской угрозой куда больше, чем показывал публично. Трамп часто хвастался на митингах убийством Сулеймани. Но по мере усиления опасений по поводу иранской угрозы сотрудники заметили, что он говорил об этом меньше. И в частном порядке он стал чаще выражать беспокойство по поводу организации своих мероприятий», — отметил репортер.

Ранее Трамп заявил New York Post, что хочет заключить сделку с Тегераном вместо того, чтобы «бомбить его к чертям», потому что «никто не хочет умирать».

3 февраля The New York Times писала, что Иран, по мнению США, разрабатывает планы по ускоренному созданию ядерного оружия.

После выхода США из ядерного соглашения в 2015 году Иран возобновил производство урана и теперь имеет достаточно топлива для производства четырех и более бомб, но этого недостаточно для реального производства ядерного оружия, пишет американская газета. Ее собеседники заявили, что разведданные недвусмысленно указывают на озабоченность Тегерана возможностью создания снарядов с ядерными боеголовками в кратчайшие сроки при возникновении такой необходимости.

Израиль и США прежде предупреждали, что если Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое все еще проводит ограниченные инспекции производства ядерного топлива в Иране, придет к выводу о появлении там обогащенного до 90% ядерного топлива, последуют «силовые меры».

Трамп со своей стороны дал понять, что не стремится к прямому конфликту с Ираном и открыт для переговоров. Сразу после инаугурации его попросили прокомментировать возможный израильский удар по иранским ядерным объектам, и он заявил: «Было бы действительно здорово, если бы это можно было решить, не делая этот дальнейший шаг».