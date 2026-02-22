Женщина и четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной деревне Константиново. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Пожар вспыхнул вечером 21 февраля в дачном поселке «Славный» в городском округе Воскресенск. После тушения пожара в доме обнаружили тела 62-летней женщины и четверых детей в возрасте от трех до шести лет.

Спастись удалось только старшему ребенку 14 лет, который выпрыгнул из окна второго этажа, сообщает подмосковная прокуратура. По данным телеграм-канала «112», также выжила мать детей. Погибшие дети были двойняшками, утверждает канал.

Погибшая в пожаре бабушка детей была тяжело больна и с трудом ходила, рассказали РЕН ТВ соседи семьи. Одна из соседок, как утверждается, неоднократно вызывала вызывала полицию и органы опеки из-за того, что дети оставались без присмотра.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать аварийная работа электрокотла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).