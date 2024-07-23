Басманный районный суд Москвы огласил решение по делу писателя и журналиста Михаила Зыгаря*, обвиняемого в распространении недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил, сообщает РБК. Зыгарь* заочно приговорен к 8,5 года колонии общего режима.

В сообщении телеграм-канала московских судов общей юрисдикции уточняется, что приговор также предусматривает четырехлетний запрет на деятельность, связанную с «администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей».

Уголовное дело по статье о «фейках» про армию в отношении Зыгаря* возбудили в марте 2024 года. Телеграм-канал Shot писал, что поводом могла стать опубликованная в апреле 2022 года в инстаграме** журналиста запись о событиях в Буче. Как отмечал канал, экспертиза установила содержание в посте недостоверной информации, которая дискредитирует российских военных.

Михаил Зыгарь* — журналист, автор книг «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть» и других. В октябре 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Министерство обосновало это отчислениями, которые Зыгарь* получал за издание своих книг в Болгарии и США. Писатель пытался оспорить решение Минюста в суде, но его иск был отклонен. По неофициальным данным, Зыгарь* включен в некий черный список авторов, чьи книги убраны с полок российских библиотек и с прилавков магазинов (впрочем, в Кремле отрицают практику «отмены» выступивших против СВО и покинувших страну писателей). Организация XZ gGmbH (XZ foundation), основателем которой является Зыгарь*, объявлена в России нежелательной.

9 апреля МВД России объявило проживающего за границей Зыгаря* в розыск. В беседе с РБК писатель заявил, что его «не надо искать», потому что он «не терялся». «Это они потерялись», — добавил он.

16 апреля Басманный суд Москвы заочно вынес постановление об аресте Зыгаря* на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента фактического задержания обвиняемого в России или с момента его экстрадиции в страну. Вменяемая журналисту статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

** Деятельность Meta по распространению Instagram в России признана экстремистской и запрещена