Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовные дела о коррупции в отношении пятерых судей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об одном действующем и трех отставных судьях Советского районного суда, а также об одном мировом судье Советского района Ротова: Артуре Маслове, Елене Коблевой, Олеге Батальщикове, Наталии Цмакаловой и Эльмире Пономаревой соответственно.

СК просил разрешения возбудить на этих судей уголовные дела — в зависимости от их ролей — о получении взяток в крупном размере и организованной группой, а также о вынесении неправосудного приговора и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Согласно следственным документам, зачитанным на заседании ВККС, бывший председатель Советского районного суда Елена Коблева организовала и возглавила преступную группу, куда вошли ее коллеги Батальщиков, Маслов и Цмакалова. По версии следствия, они за взятки выносили решения в пользу взяткодателей.

В кабинете Коблевой была установлена система наблюдения, с помощью которой выяснилось, что в 2021-2022 годах экс-председатель суда получила более 800 тыс. рублей за вынесение необходимых взяткодателям решений по административным, гражданским и уголовным делам, передает РБК.

Кроме того, Коблева за 2 млн рублей помогла Эльмире Пономаревой получить должность мирового судьи, следует из документов СК. Также экс-председатель подозревается в использовании своего служебного положения, чтобы требовать от подчиненных вынесения более мягких решений по нескольким делам.

Маслов, по данным следствия, получил от Коблевой 300 тыс. рублей за назначение условного срока обвиняемому в краже рецидивисту. Сама Коблева тогда получила 200 тыс. рублей. Впоследствии апелляционный суд отменил решение Маслова и отправил подсудимого в колонию строгого режима.

Адвокат Маслова заявил на заседании ВККС, что в конверте, который Коблева передала судье, были не деньги, а сертификат в спа-салон для его матери на Новый год. Сам Маслов, участвовавший в заседании по видеосвязи, назвал обвинения в свой адрес голословными и необоснованными.

Представители Коблевой, Батальщикова и Цмакаловой заявили о непричастности их подзащитных к инкриминируемым преступлениям. По словам адвоката Цмакаловой, которой вменяется пять эпизодов получения взятки от 25 тыс. до 80 тыс. рублей, судья попала на видеозаписи уголовного дела случайно. Цмакалова якобы только консультировалась с более опытной Коблевой.

Елена Коблева ушла с поста председателя Советского райсуда в декабре 2023 года. Весной 2024-го ВККС разрешила Следственному комитету возбудить против нее уголовное дело. По версии следствия, бригадир рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимир Боженко через посредников передал Коблевой 500 тыс. рублей, чтобы ему вернули лодку и сети, арестованные азовским мировым судьей.