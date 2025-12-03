Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение дел о коррупции в отношении пятерых судей Советского судебного района районного суда Ростова-на-Дону в отставке. Об этом сообщается на сайте ВККС в среду, 3 декабря.

В сообщении уточняется, что вопрос будет рассмотрен 8 декабря.

Бастрыкин намерен возбудить дела в отношении председателя ростовского Советского районного суда в отставке Елены Коблевой, трех судей в отставке Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова, а также мирового судьи в отставке Эльмиры Пономаревой.

В представлениях главы СК указаны признаки преступлений, по которым, в случае дачи согласия ВККС, будут возбуждены уголовные дела:

Елена Коблева — семь эпизодов получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК), получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК), вынесение неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК), три эпизода воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ч. 3 ст. 294 УК), получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК);

Олег Батальщиков — два эпизода получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК), получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК);

Артур Маслов — получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК), вынесение неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК);

Эльмира Пономарева — дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК);

Наталия Цмакалова — пять эпизодов получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК).

В ноябре 2024 года силовики провели обыски у Коблевой, Батальщикова, Цмакаловой и Маслова, писали «Известия». Как сообщал источник издания, следствие не исключает, что председатель ростовского Советского районного суда в отставке и ее подчиненные за вознаграждение принимали необоснованные решения в пользу Леонида Караханова, директора компании «Продмаш», которая выпускает технологическое оборудование для перерабатывающих предприятий агропрома. По данным собеседника газеты, в отношении него было возбуждено дело о даче взяток.

Не первые дела

В ноябре ВККС по представлениям Бастрыкина дала согласие на возбуждение сразу нескольких уголовных дел о коррупции в отношении судей. В частности, судье Шовгеновского районного суда Адыгеи Адаму Воитлеву и судье Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой инкриминируют получении взяток в особо крупном размере, а бывшему мировому судье из Кабардино-Балкарии Мухамеду Темботову — пять эпизодов получения взятки и посредничество во взяточничестве.

Кроме того, ВККС разрешила возбудить уголовные дела о взяточничестве в отношении двух бывших судей Смольненского районного суда Санкт-Петербурга Валерии Тарасовой и Каринэ Голиковой, а также против судьи из Мордовии Вячеслава Круглова, которому инкриминируют вынесение неправосудного приговора.

20 ноября Бастрыкин возбудил дело о получении взятки в крупном и особо крупном размерах против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой.