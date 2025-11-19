Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить уголовные дела против шести судей. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Речь идет об Адаме Воитлеве (Шовгеновский райсуд Адыгеи), Ольге Петровой (замглавы Ленинского районного суда Курска), Карине Голиковой (Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга), Вячеславе Круглове (Краснослободский райсуд, Мордовия).

Кроме того, в списке указаны двое судей в отставке: Мухамед Темботов (Кабардино-Балкария) и Валерий Тарасов (Санкт-Петербург).

Воитлева и Петрову, согласно сообщению ВККС, а также Голикову, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Тарасова — в посредничестве во взяточничестве, а Круглова — в вынесении заведомо неправосудного приговора. Против Темботова могут возбудить уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Также Бастрыкин попросил ВККС разрешить арестовать Валерия Козлова (председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке).

РБК со ссылкой на источник пишет, что будет рассмотрен еще и вопрос о прекращении отставки председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. По данным издания, сейчас судья находится на Кипре.

Кроме того, уточняет источник РБК, на ближайшем заседании Высшей квалификационной коллегии судей будет присутствовать председатель Верховного суда Игорь Краснов, который занимает этот пост с сентября. Об этом также пишут «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источник.

«Ведомости» пишут, что против Петровой дело пытаются возбудить уже в пятый раз с 8 сентября. Ее, по предварительным данным, подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей от замглавы Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой.

Газета также отмечает, что в 2023 году, как писали СМИ, судья Круглов получил от председателя райсуда поручение вынести мягкий приговор родственнику московского чиновника по делу о смертельном пьяном ДТП. Последний в итоге получил два года колонии-поселения, хотя минимальный порог наказания — от пяти лет (максимально — до 12 лет). Приговор в итоге отменили.