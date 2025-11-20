Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой по статьям о получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Дело возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, отмечается в публикации. За особо крупную взятку грозит до 15 лет тюрьмы.

Мальцевой вменяют получение двух взяток от арбитражного управляющего Владимира Коликова. Первую, в сумме 250 тыс. рублей, она получила в декабре 2021 года, вторую на общую сумму 4,5 млн рублей — в 2022-2023 годах, считает следствие.

По версии правоохранителей, в 2021 году Коликов заплатил судье за то, чтобы она ввела в компании «Малика» наблюдение, что является первой стадией процедуры банкротства, и в дальнейшем принимала решения по делу в пользу взяткодателя.

В 2022-2023 годах Коликов, по данным следствия, оплатил часть стоимости квартиры, которую покупала себе Мальцева. За это она должна была отменить результаты торгов имуществом обанкроченной компании «Стройсервис», тем самым действуя в пользу лиц, на которых указывал взяткодатель.

Бастрыкин накануне попросил ВККС возбудить уголовные дела в отношении шести судей из Петербурга, Курска, Адыгеи, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Пятеро из них подозреваются во взяточничестве, один — в вынесении заведомо неправосудного приговора.

Подробности обвинений

Как ранее писал «Коммерсантъ», Светлана Мальцева настаивает на своей невиновности и жаловалась в Верховный суд из-за того, что ВККС разрешила привлечь ее к уголовной ответственности. Она утверждает, что ее оговорил конкурсный управляющий Коликов, с которым она состояла в близких отношениях. Однако суд отклонил ее просьбу отменить разрешение ВККС и оставил его в силе.

Из резолюции Верховного суда газета узнала подробности дела против Мальцевой. Оно стало результатом следственной проверки в отношении самого Коликова, задержанного по подозрению в даче взятки летом 2024 года. Тот в сентябре 2021 года через «своего» человека инициировал процедуру банкротства компании «Малика», которая управляла рестораном узбекской кухни в Воронеже.

Согласно материалам, Мальцева за предложенные ей 250 тыс. рублей ввела в «Малике» наблюдение. В результате банкротства имущественный комплекс компании с торгов приобрело воронежское ООО «ЕвразияХолдинг».

Во втором коррупционном эпизоде в 2022 году Мальцева также действовала в интересах «ЕвразияХолдинга» по просьбе Коликова, полагает следствие. При этом речь шла об имуществе «Стройсервиса» в виде пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza в Воронеже. На торгах по ним компания «ЕвразияХолдинг» проиграла московской фирме, однако Мальцева отменила результаты и запретила проводить их снова, говорится в материалах.

В результате в 2023 году «ЕвразияХолдинг» самостоятельно отменила запрет на торги, а гостиницы получила в собственность компания, связанная с крупным местным застройщиком, установили в СК.